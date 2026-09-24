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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

توزیع داروهای خاص در هلال‌احمر کرمانشاه آغاز می‌شود

توزیع داروهای خاص در هلال‌احمر کرمانشاه آغاز می‌شود

کرمانشاه - دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه از صدور مجوز توزیع داروهای خاص از طریق داروخانه هلال‌احمر استان و پوشش هفت گروه بیماران خبر داد.

حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور مجوز توزیع داروهای خاص از طریق داروخانه هلال‌احمر استان خبر داد و این اقدام را گامی برای تسهیل دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز عنوان کرد.

وی اظهار کرد: پیگیری مطالبات مردم و رفع موانعی که دسترسی بیماران به داروهای ضروری را دشوار می‌کند، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دسترسی به‌موقع و عادلانه بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، به داروهای مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان، جلسات و مذاکرات لازم با مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و پس از دریافت موافقت‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، مجوز توزیع داروهای خاص از طریق داروخانه هلال‌احمر استان صادر شد.

کریمی ادامه داد: این تصمیم با همکاری دستگاه‌های مسئول و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی به نتیجه رسیده و هدف آن فراهم کردن امکان دسترسی مناسب‌تر بیماران واجد شرایط به داروهای مورد نیاز است.

وی با اشاره به برنامه مرحله نخست توزیع داروها تصریح کرد: در گام نخست، داروهای مورد نیاز هفت گروه از بیماران خاص از طریق داروخانه هلال‌احمر استان کرمانشاه توزیع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سایر داروهای خاص نیز طی روزهای آینده به فهرست داروهای قابل توزیع از طریق این مجموعه اضافه می‌شود تا دامنه خدمات ارائه‌شده به بیماران افزایش یابد.

کریمی در پایان گفت: روند اجرای این تصمیم و نحوه توزیع منظم و عادلانه داروها به صورت مستمر پیگیری خواهد شد تا بیماران واجد شرایط بتوانند مطابق ضوابط، داروهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کد مطلب 6957593

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