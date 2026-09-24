روایت ساماندهی ۱۰۰ گردان مردمی جانفدایان در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید میثم مومنی، دبیرکل جانفدایان استان البرز، عصر امروز در نشست خبری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی اظهار کرد: مأموریت و رسالت جانفدایان، هم‌افزایی در سطح جامعه و ایجاد پیوند میان اقشار مختلف مردم است تا تاب‌آوری اجتماعی در برابر دشمن افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به روزهای ابتدایی جنگ افزود: پس از شهادت جمعی از مردم و آغاز حملات دشمن، مردم به میدان آمدند و حضور اجتماعی آنان شکل متفاوتی نسبت به بسیاری از مناسبت‌های گذشته داشت.

مومنی ادامه داد: در روزهای ابتدایی جنگ، جمعی از فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای کرج با یکدیگر گفت‌وگو کردند و با مشاهده حضور گسترده مردم در کف خیابان، این پرسش شکل گرفت که چگونه می‌توان این ظرفیت اجتماعی را برای دفاع از ایران و وطن سازماندهی کرد.

تشکیل نخستین هسته جانفدایان

دبیرکل جانفدایان استان البرز بیان کرد: حدود روزهای سیزدهم و چهاردهم جنگ، این جمع به صورت خودجوش و بدون مأموریت یا ابلاغ رسمی، ساختاری با عنوان «آبادگاه علوی و فاطمی» ایجاد کرد و از مردم خواست برای فعالیت سازمان‌یافته‌تر در دفاع از وطن اعلام آمادگی کنند.

وی گفت: در فاصله دو تا سه روز، نزدیک به سه هزار نفر برای حضور در این حرکت اعلام آمادگی کردند و پس از برگزاری جلسات اولیه، تصمیم گرفته شد آموزش نیروها در چند حوزه از جمله آمادگی عمومی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و امدادی دنبال شود.

مومنی افزود: این حرکت در ادامه به طرحی گسترده‌تر تبدیل شد و جمعی از مسئولان ارشد استان نیز در جریان ظرفیت ایجادشده قرار گرفتند؛ ظرفیتی که با دست خالی و بدون امکانات خاص، توانسته بود زنان و مردان با سنین و پیشینه‌های مختلف را گرد هم آورد.

دبیرکل جانفدایان البرز با اشاره به شکل‌گیری ساختار این مجموعه گفت: در ادامه، «سازمان نیروهای مردمی استان البرز» با عنوان «سنما» شکل گرفت که منظور از سازمان در اینجا یک ساختار دولتی یا وابسته به دولت نیست، بلکه مجموعه‌ای متشکل از نیروهای مردمی است.

وی ادامه داد: پس از فراخوان عمومی و ارسال عدد ۸ به سرشماره اعلام‌شده در کرج، در مدت کوتاهی حدود ۲۲ هزار نفر اعلام کردند که برای ایران و دفاع از وطن آماده انجام هر کاری هستند.

مومنی تصریح کرد: با استفاده از تجربه‌های اولیه، آموزش نیروها در میدان و خیابان و با همکاری مجموعه‌هایی از سپاه، بسیج، استانداری و دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان آغاز شد.

وی با اشاره به نقش آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در شکل‌گیری این حرکت اظهار کرد: شاید نخستین بار باشد که در یک جمع عمومی درباره این موضوع صحبت می‌کنم، اما تولد اولیه این حرکت با حمایت و همراهی آیت‌الله حسینی همدانی شکل گرفت.

دبیرکل جانفدایان استان البرز افزود: مجموعه سپاه امام حسن مجتبی(ع) نیز در ادامه از این حرکت پشتیبانی کرد و آموزش نیروها در حوزه‌های مختلف دنبال شد.

آموزش ۱۰ هزار نیروی مردمی

مومنی با اشاره به جزئیات آموزش‌ها گفت: حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای حاضر در این طرح، در چهار عرصه آموزش‌های میدانی دریافت کردند.

وی افزود: آموزش‌های عمومی، امدادی، رسانه‌ای و آمادگی‌های میدانی با همکاری مربیان و نیروهای مجموعه‌های مختلف انجام شد و نیروهای هلال احمر در بخش امدادی، فعالان رسانه‌ای در حوزه سواد رسانه‌ای و نیروهای تخصصی نیز در سایر بخش‌ها آموزش‌های لازم را ارائه کردند.

مومنی تأکید کرد: بسیاری از افرادی که در این روند همکاری کردند، هیچ‌گونه حکم مأموریت، کارت هدیه یا دریافتی مالی از جایی نداشتند و حتی نام و هویت این مجموعه در طول ماه‌های گذشته رسانه‌ای نشد.

گمنامی رویکرد اصلی جانفدایان بود

وی علت رسانه‌ای نشدن فعالیت‌های جانفدایان را چنین توضیح داد: در شرایط جنگی به دنبال این نبودیم که اعلام کنیم در حال انجام چه کاری هستیم؛ ضمن اینکه هویت ما از ابتدا بر گمنامی استوار بود و دنبال اسم، رسم و لوگو نبودیم.

دبیرکل جانفدایان استان البرز گفت: تا امروز ده‌ها نفر از خواهران و برادران، مربیان، آموزگاران، نیروهای پشتیبانی، پاسداران، استادان و مجموعه‌های مختلف در این مسیر همکاری کرده‌اند، بدون اینکه انتظار دریافت چیزی داشته باشند.

شکل‌گیری ۱۰۰ گردان جانفدا در البرز

مومنی با بیان اینکه آموزش‌های انجام‌شده به سازماندهی نیروها منجر شده است، گفت: حدود ۱۰ هزار نفر آموزش‌های عمومی را پشت سر گذاشتند و این نیروها اکنون در قالب ۱۰۰ گردان جانفدا سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: این ۱۰۰ گردان، ریشه کاملاً مردمی دارند و شکل‌گیری آنها حاصل یک فرآیند چندماهه برای سازماندهی ظرفیت‌های اجتماعی استان البرز است.

مومنی ادامه داد: مجموعه جانفدا در سطح کشور نیز پویشی برای شکل‌دهی به هزار گردان مردمی آغاز کرده است و البرز از چند ماه قبل این فرآیند را شروع کرده و اکنون ۱۰۰ گردان آماده دارد.

رونمایی از ۱۰۰ گردان در رزمایش ۱۰ مهر

دبیرکل جانفدایان استان البرز اعلام کرد: روز دهم مهرماه، ۱۰۰ گردان جانفدا در میدان حضور خواهند داشت و مردم می‌توانند فعالیت این گردان‌ها را از نزدیک مشاهده کنند.

وی گفت: حضور این نیروها در رزمایش و اجتماع پیش‌رو، بخشی از ظرفیت سازماندهی‌شده جانفدایان البرز را به نمایش خواهد گذاشت و رسانه‌ها می‌توانند این حضور را از نزدیک پوشش دهند.

مومنی در پایان تأکید کرد: نقطه مشترک نیروهای جانفدا، ایرانی بودن و دفاع از وطن است؛ فارغ از تفاوت‌های ظاهری، فکری و اجتماعی، این مجموعه تلاش دارد ظرفیت‌های مختلف مردم را در یک مسیر مشترک برای ایران کنار یکدیگر قرار دهد.