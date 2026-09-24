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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه جمعه آماده پذیرش اهداکنندگان است

میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه جمعه آماده پذیرش اهداکنندگان است

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون کرمانشاه از آمادگی مرکز اهدای خون میدان فرمانداری برای پذیرش اهداکنندگان در روز جمعه سوم مهرماه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از مردم این شهر برای اهدای خون و کمک به بیماران دعوت کرد.

وی اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه روز جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش شهروندان برای اهدای خون و کمک به بیماران است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر پذیرای اهداکنندگان خواهد بود و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

میرزاده ادامه داد: مرکز اهدای خون مورد نظر در کرمانشاه، میدان فرمانداری واقع شده است و شهروندان می‌توانند برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه به این مرکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به اهمیت اهدای خون خاطرنشان کرد: یک واحد خون می‌تواند در نجات جان چندین نفر مؤثر باشد و مشارکت مردم در این امر می‌تواند به بیماران نیازمند کمک کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای مراجعه و اهدای خون الزامی است.

میرزاده در پایان از شهروندان و خیرخواهان کرمانشاهی خواست با حضور در مرکز اهدای خون میدان فرمانداری، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

کد مطلب 6957597

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