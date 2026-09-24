میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه جمعه آماده پذیرش اهداکنندگان است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از مردم این شهر برای اهدای خون و کمک به بیماران دعوت کرد.

وی اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه روز جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش شهروندان برای اهدای خون و کمک به بیماران است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر پذیرای اهداکنندگان خواهد بود و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

میرزاده ادامه داد: مرکز اهدای خون مورد نظر در کرمانشاه، میدان فرمانداری واقع شده است و شهروندان می‌توانند برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه به این مرکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به اهمیت اهدای خون خاطرنشان کرد: یک واحد خون می‌تواند در نجات جان چندین نفر مؤثر باشد و مشارکت مردم در این امر می‌تواند به بیماران نیازمند کمک کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای مراجعه و اهدای خون الزامی است.

میرزاده در پایان از شهروندان و خیرخواهان کرمانشاهی خواست با حضور در مرکز اهدای خون میدان فرمانداری، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.