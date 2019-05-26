کنفرانس مرکز رسانه، مذهب و فرهنگ ۲۰۲۰ برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس مرکز رسانه، مذهب و فرهنگ ۲۰۲۰: مرزهای تصور شده، آزادی‌های معرفتی در روزهای ۸ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ در شهر بولدر ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.



موضوعات محوری کنفرانس شامل مرزها و مناطق مرزی بین تصورات و حقیقت، مدرنیته، سکولاریسم، تعصبات مذهبی و جهانی بودن، مباحث اجتماعی و (نقد) انسان شناسی، معرفت‌شناسی تقلیدی، نظریه انتقادی و نقد نقادانه، اطلاعات بزرگ، فرهنگ الگوریتمی و استعماری، نژاد، قومیت و هویت، استعمارگرایی، رسانه، دین، و ناحیه‌گرای نظری، رسانه، هنر و نظریه استعماری، رسانه، دین و دیگر مباخث فرعی، دین، الهیات و مباحث اجتماعی، مباحث اجتماعی و (نقد) جهانی سازی نئولیبرالیسم، ژئوپلیتیک تولید دانش، زبان، انتشارات و مرزهای یادگیری و تصورات و آموزش جهانی: گفتگوی مذهبی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس ایمیل cmrc@colorado.edu در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://www.science-community.org/en/node/202636 مراجعه گردد.