تنها راه منطقی برای آمریکا تشنج زدایی با ایران است / قدرت بلامنازع واشنگتن در منطقه رو به افول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای "کمیته دوستی بین مردم آمریکا و ایران"(AIFC)، "اردشیر عمانی" از اعضای ارشد این کمیته در تحلیلی تحت عنوان "هیچ گزینه منطقی جز تشنج زدایی برای آمریکا در رابطه با ایران وجود ندارد" می نویسد: دولت آمریکا، ایران را مقصر تمام فلاکتها و خونریزی هایی می داند که با دست خود بر سر مردم عراق و ارتش آمریکا آورده است.

این نویسنده می افزاید: تحت تاثیر نیاز عمیق برای تسلیم کردن ملتهای منطقه خاورمیانه، آمریکا، مردم ایران را هدف رگباری از تحریم های اقتصادی قرار داده و آنان را با "سلاح های کشتار جمعی" تهدید می کند.

وی خاطر نشان می کند : اما ردم ایران با تاریخ کهن، قادر به خنثی کردن تاثیرات تحریمهایی هستند که از 27 سال پیش تا کنون علیه آنها اعمال شده است؛حقایق نشان داده است که محاصره اقتصادی به مثابه ابزاری در سیاست خارجی فاقد تأثیر بوده است. بدیهی است که ایالات متحده درصدد است با ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس همانگونه رفتار کند که قدرت های استعماری در قرون گذشته رفتار کردند.

به عقیده این نویسنده، دیدگاه توده ها و افکار عمومی در خاورمیانه درباره چالش های بین آمریکا و ایران، واعتراض ایران به حضور نظامیان آمریکایی در عراق و منطقه قابل تحسین است؛ از قرار معلوم، مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی برخی از کشورهای منطقه، ایران را بیشتر سرمنشاء ثبات و امنیت می دانند تا آمریکا را که با دسیسه "دموکراتیزه کردن" ناحیه مسبب تخریب، هرج و مرج و انزجار بیشتر از کاخ سفید شده است.

اردشیر عمانی در ادامه مطلب خود آورده است: توان و قدرت بلامنازع آمریکا در منطقه رو به افول است و به همین دلیل واشنگتن نتوانست در شورای امنیت این نکته را به چین و روسیه بقبولاند که( به ادعای آمریکا) ایران تهدیدی جدی و فوری برای امنیت جهانی و یا حتی برای اسرائیل است.

به گفته وی، اهداف آمریکا از اعتراض به برنامه هسته ای ایران، کنترل بر تسلط ژئوپلیتیکی و نفتی است.

عمانی با اشاره به افزایش روز افزون قدرت منطقه ای ایران در خاورمیانه و بالعکس قدرت رو به کاهش آمریکا درخلیج فارس و خاورمیانه می نویسد: ایالات متحده و متحدینش باید بی چون و چرا، در رفتارشان در منطقه تجدید نظر کنند . آمریکا فاقد توان استفاده از سلاح های هسته ای علیه ایران، در حال حاضر در باتلاق های افغانستان و عراق دست و پا می زند و قدرت آن را ندارد که به جنگ دیگری با کشوری سه برابرعراق وارد شود و در نتیجه بار سنگین تری را بر دوش مالیات دهندگانی بگذارد که در کل قدرت نظامیش و توان مالی خود به شدت تحلیل رفته است. با فرض چنین واقعیتی، ایالات متحده به جای صحبت از گزینه جنگی، بهتر است که از ایران تقاضای "دتانت" (تشنج زدایی) را بنماید.

این تحلیلگر بر این باور است که منافع آمریکا و اهداف این کشور درخاورمیانه فراتر از موضوع هسته ای ایران و تلاش برای ممانعت از تکثیر سلاح های هسته ای است و به نظر می رسد هدف واقعی آمریکا ممانعت از نفوذ بیشتر ایران در منطقه است.



