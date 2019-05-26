به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان تلفن همراه خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش پیامکهای تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعلام کنند.
این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعلام ضربالاجل رئیس جمهور مبنی بر حل معضل پیامکهای تبلیغاتی و مزاحم، منتشر شده است. طی این مدت وزارت ارتباطات روشهای مختلف مقابله با پیامکهای تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است که در مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی انبوه میکردند قطع شده است.
در همین حال برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارتهای بی نام و نشان و فعالیت سامانه ستاره ۸۰۰ برای لغو پیامکهای دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
هم اکنون وزارت ارتباطات با انتشار نظرسنجی در پرتال این وزارتخانه از کاربران خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده و اعلام کنند که آیا تعداد پیامکهای مزاحم تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.
بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان رضایت کاربران از کاهش پیامکهای تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت این پیامکها کاهش یافته است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از تعداد بالای این پیامکها ناراضیاند.
وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی مسئولان از دیدگاه مردمی انجام داده است.
این وزارتخانه با راه اندازی بخش نظرسنجی در پرتال وزارت ارتباطات اعلام کرده است: «از آنجایی که دیدگاههای مردمی از اولویتهای وزارت ارتباطات است، این وزارتخانه قصد دارد که از این پس مسائل مهم و مرتبط با این حوزه را که نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به نظرخواهی بسپارد.
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