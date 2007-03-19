اعتراض ایران به تحریم بانک صادرات توسط آمریکا در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روابط عمومی صندوق بین المللی پول در پی اعتراض رسمی نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن صندوق در مورد صحت و سقم خبر منتشره پیرامون تایید تحریم بانک صادرات توسط دولت آمریکا که از سوی خبرگزاری رویترز منعکس شده بود، اعلام کرد: موضوع اعتراض مذکور تحت بررسی است و تاکنون تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

روابط عمومی این صندوق در پاسخ رسمی خود به اعتراضیه نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: موضوع تحریم بانک صادرات در خبر منتشره به گونه ای که مورد نظر صندوق بوده انعکاس نیافته است و از پیگیری مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد این مسئله قدردانی می گردد.

وی در نامه خود خاطرنشان کرده است: در صورت لزوم نسبت به پیامدهای انتشارآن خبر اقدامات تعدیلی لازم را به عمل خواهد آورد.