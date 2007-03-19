به گزارش خبرگزاری مهر، ‌معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه صبح امروز با سفرای مقیم در تهران دیدار و آخرین مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون برنامه صلح آمیز هسته ای کشور را تشریح کرد.

وی با توجه به همزمانی سالروز ملی شدن صنعت نفت گفت: یک کشور عضو شورای امنیت ، زمانی ملی شدن صنعت نفت را تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرد و قطعنامه ای را در شورا ارائه نمود و وقتی موفق نشد با کودتا و براندازی سعی کردند افکار خود را تعقیب نمایند.

دکتر عراقچی عملکرد و سابقه شورای امنیت در قضایای ملی شدن صنعت نفت ، تجاوز رژیم صدام به خاک ایران، بی تفاوتی شورا نسبت به استفاده گسترده سلاح های شیمیایی توسط ارتش صدام و ناتوانی شورای امنیت در قضه حمله رژیم صهیونیستی بر لبنان را تشریح و اقدامات فعلی شورای امنیت در قبال فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران را ناشی از استفاده ابزاری از این شورا توسط آمریکا و چند کشور غربی دانست.

وی با استناد به سخنان بولتن که گفته بود ما از شورای امنیت برای بسیج افکار عمومی استفاده نموده و آن را به عنوان یک ابزاری در جعبه ابزار خود قرار داده ایم، این سخنان را گواه و سندی شفاف بر ماهیت واقعی آمریکا نسبت استفاده ابزاری از شورای امنیت توصیف کرد.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه سپس با تشریح سابقه برنامه هسته ای ایران که بنیان آن در حدود 50 سال پیش و طی قرردادهای بین رژیم سابق و آمریکا گذارده به نقض توافقات متعدد و معتبر غربیها بویژه کشورهای آلمان، فرانسه و کانادا اشاره و اظهار داشت: تجربه عدم اطمینان به غربیها و نیاز ایران به انرژی هسته ای که توجیهات اقتصادی فراوانی دارد سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران به سمت خودکفایی در این زمینه حرکت کند.

عراقچی آنگاه به همکاری های گسترده و بی سابقه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخت و با اشاره به دو سال و نیم مذاکرات با سه کشور اروپایی و تعلیق کامل فعالیت های هسته ای حتی تحقیق و توسعه در این زمان، پیش شرط غربی ها برای شروع مذاکره یعنی تعلیق ، را تجربه و آزموده ای دانست که دیگر هیچ منطق و مبنایی ندارد.

وی افزود: ایران چیزی فراتر از حقوق قانونی خود بر طبق معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای نمی خواهد و حاضر است که برای رفع آنچه که نگرانی های غربیها خوانده می شود همکاری کند.

عراقچی با اشاره به تایید کشورهای غیر متعهد و سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت: که جامعه بین الملل و اکثریت کشورهای جهان در تبلور حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ان پی تی موافق داشته و همواره ازآن حمایت کرده اند.

عراقچی با اشاره به تلاش غربی ها برای تصویب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه ایران اعلام کرد که دو راه پیش روی شورای امنیت وجود دارد که یکی همکاری و حل مسائل ازطریق مذاکره و گفتگو بدون پیش شرط است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای چنین مذاکره ای اعلام کرده است. راه دوم مسیر مقابله و تصویب قعطنامه های جدید از سوی شورای امنیت است که آمریکا به دنبال آن می باشد و با پاسخ های متناسب ایران مواجه خواهد شد زیرا ملت ایران برای حفظ استقلال خود تاکنون هزینه های زیادی پرداخته و حاضر به گذشتن از حقوق حقه خود نخواهد شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای هر دو مسیر همکاری و مقابله آمادگی کامل دارد و با توجه به سابقه پرداخت هزینه ها برای حفظ استقلال و حقوق خود، اکنون نیز حاضر به پرداخت این هزینه ها است.

ضمنا در این جلسه دکتر عراقچی با ارائه اسناد موافقتنامه های قبلی مربوط به همکاری هسته ای بین ایران و آمریکا و کشورهای غربی (آلمان، فرانسه، کانادا)، جزئیات آن را تشریح کرد.