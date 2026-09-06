کشف ۵۰۰ تن برنج قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مرزبانان بندرعباس با اقدامات اطلاعاتی، ۲ فروند شناور حامل کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز موفق به توقیف یک فروند لنج و کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۵۰۰ تن برنج خارجی و ۳۸۷ ثوب البسه مردانه قاچاق شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه ضمن اشاره به دستگیری ۶ نفر متهم، اذعان داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.