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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

کشف ۵۰۰ تن برنج قاچاق در بندرعباس

کشف ۵۰۰ تن برنج قاچاق در بندرعباس

بندرعباس- فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس طی دو عملیات جداگانه از کشف مقادیری کالای قاچاق  در مرزهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مرزبانان بندرعباس با اقدامات اطلاعاتی، ۲ فروند شناور حامل کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز موفق به توقیف یک فروند لنج و کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۵۰۰ تن برنج خارجی و ۳۸۷ ثوب البسه مردانه قاچاق شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه ضمن اشاره به دستگیری ۶ نفر متهم، اذعان داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 6938846

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