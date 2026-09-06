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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

ثبت دو گویش استان مرکزی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران

ثبت دو گویش استان مرکزی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از ثبت دو گویش «ترکی شاهسونی» و «ترکی سربندی» این استان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی اظهار کرد: دو گویش ترکی شاهسونی و سربندی در راستای صیانت از تنوع زبانی و فرهنگی استان مرکزی ،به صورت رسمی در فهرست میراث ناملموس ملی ثبت شده‌اند.

وی با اشاره به گستره جغرافیایی این گویش‌ها گفت: گویش ترکی شاهسونی در بخش‌هایی از شهرستان‌های ساوه و زرندیه و گویش ترکی سربندی نیز در بخش قابل توجهی از شهرستان شازند رواج دارد.

محمودی تأکید کرد: این دو گویش، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی مردم استان مرکزی هستند و از اهمیت ویژه‌ای در بافت زبانی منطقه برخوردارند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه این اقدام با هدف ماندگاری و جاودانه‌سازی این میراث ارزشمند صورت گرفته، افزود: ما در راستای حراست از هویت و تنوع فرهنگی و نیز معرفی ظرفیت‌های زبانی استان در سطح ملی، نسبت به طی مراحل قانونی ثبت این دو گویش اقدام کردیم.

محمودی گفت: این دو گویش در یازدهم شهریورماه امسال به ثبت ملی رسیدند و این رویداد، گامی مهم در مسیر پاسداشت میراث زبانی و تقویت هویت ملی در استان مرکزی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6938841

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