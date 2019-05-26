به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ۵ نفره ایران با حضور ۱۵ ورزشکار نابینا زیر نظر ۴ عضو کادر فنی تیم ملی از اول تیرماه آغاز و تا ۹ تیر ادامه خواهد داشت.

این اردوها با هدف آمادگی بیشتر و استعدادیابی بازیکنان جوان، تا زمان آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا در چندین مرحله پیگیری می‌شود. پس از پایان اردوهای آماده سازی در نهایت ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.

امیر پور رضوی، بهزاد زادعلی اصغر، صادق رحیمی قصر، محمدرضا مهنی نسب، کامبیز محکم، حسین رجب پور، احمدرضا شاه حسینی، حجت الله مزارعی، سامان اجرت دست، علیرضا بخت، مرتضی کریمی، رسول باصری

حمید صادقی، میلاد حضرتی و میر مهرداد پورپیرمعصوم نفرات دعوت شده به اولین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال ۵ نفره ایران هستند. این بازیکنان زیر نظر جواد فلفلی پیگیر تمرینات خود خواهند بود.



امیرحمزه زارع، محمدرضا شاد دل و حسین آصفی به عنوان مربی در این اردو حضور دارند. محمدرضا هاشمی نژاد هم سرپرستی تیم را عهده دار خواهد بود.