آخرین دیدار سال 85 برنده نداشت / پرسپولیس از پس تیم 10 نفره پاس برنیامد

به گزارش خبرنگارمهر، آخرین دیدارسال 85 و آخرین دیدارهفته بیست و دوم لیگ برتر بدون برنده به پایان رسید. پرسپولیس که نیمه اول را با یک گل به حریف سختکوش خود واگذارکرده بود ، درنیمه دوم برای جبران گل خورده با انگیزه بیشتری حمله کرد و درمقابل تیم پاس برای حفظ نتیجه شیوه تدافعی را درپیش گرفت و چشم به ضد حملات دوخت .



پاس برای حفظ برتری خود از ابتدای نیمه دوم عباس آقایی باتجربه را درمیانه میدان جایگزین آرش برهانی مهاجم ناآماده خود کرد تا ابتکارعمل را درمیانه میدان بدست بگیرد که این تدبیر کارسازشد و خط میانی پرسپولیس هرگزاجازه بازیساری مناسب را بدست نیاورد .



پرسپولیس که درنیمه دوم چهره هجومی تری به خود گرفته بود در دقیقه 67 براثر اخراج مدافع تیم پاس شرایط بهتری برای گلزنی بدست آورد . درگیری بیژن کوشکی مدافع پاس با معدنچی و ضربه این بازیکن به صورت مهاجم پرسپولیس با اخراج مدافع پاس از سوی رحیم رحیمی مقدم همراه شد تا پاس دقایق باقی مانده را 10 نفره به بازی ادامه دهد .



ازاین لحظه به بعد پاس کاملا درنیمه زمین خودش به لاک دفاعی فرو رفت و پرسپولیس با برتری نفری توپ و میدان را دراختیارگرفت هرچند این برتری هرگزباعث نشد تا سرخپوشان دروازه پاس را آماج حملات خود قرار دهند .



دقیقه 72 ضربه الونگ الونگ را گاسپاروف دروازه بان پاس با واکنشی به موقع به کرنر فرستاد . حملات پرسپولیس در ادامه نیزبدون طرح و برنامه مشخص و چشم بسته دنبال شد تا دفاع پاس بدون دردسربه دفع توپ بپردازد .



سرانجام در دقیقه 84 اشتباه مدافعین میانی و دروازه بان پاس زمینه سازگل تساوی بخش پرسپولیس شد . پاس بلند نوری ازچپ روی تیر دوم با تکل بلند شیث رضایی کامل شد تا گل تساوی پرسپولیس روی یک غافلگیری رقم بخورد .



پرسپولیس در ادامه با به میدان فرستادن مامانی و خرسندی برای زدن گل برتری تلاش کرد اما مهاجمان این تیم صاحب موقعیت گلزنی چندانی نشدند تا آخرین دیدارسال 85 نیزبا نتیجه تساوی به پایان برسد .



درنیمه دوم این دیدارکریم باقری، مهرزاد معدنچی، فرزاد آشوبی و الونگ الونگ ازپرسپولیس ونادر احمدی واحمد کاظم ازتیم پاس از داورکارت زرد دریافت کردند .