تسهیلات لازم برای گردشگران خارجی فراهم شده است

عبد الرضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در راستای رفاه حال گردشگران خارجی ، کارگروه امنیت گردشگری درگز تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با جمعیت هلال احمر ، راهنمای گردشگر در آثار باستانی و تاریخی درگز از جمله بندیان ، علامه شهرستانی ، پارک ملی تندوره و منطقه تجاری لطف آباد مستقر خواهد بود.

نورانی از بازدید همه روزه از اماکن گردشگری در فاصله زمانی 28 اسفند الی 14 فروردین 86 خبر داد و افزود: با وجود یک هتل و دو مهمانپذیر و ایجاد کمپ هایی در منطقه پارک ملی تندوره ، از نظر اقامت مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: در آثار باستانی بندیان که مربوط به دوره ساسانیان است ، عکس هایی به نمایش گذاشته شده که مراحل کاوش و دوره های فرهنگی مختلف را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.