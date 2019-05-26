به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ابراهیمی با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایدهآزاد در اسباببازی اظهار کرد: در مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بخشی با عنوان نوآوری و کشف «اینوکاپ» داریم و بخش بزرگی از شرکتکنندگان مرتبط با حوزه بازیها و اسباببازیها بودهاند و برخی از محصولات در زمینه اسباببازی قابلیت استارتآپ را نیز پیدا کردهاند.
وی با بیان اینکه مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فضایی را برای حمایت از گروههای استارتاپ و کارآفرین برای فعالیت فراهم کرده است، افزود: دومین رویداد ملی ایدهآزاد اسباببازی امکانی را فراهم کرده تا طراحان، علاقهمندان و دستاندرکاران تولید اسباببازی بتوانند رشد و ارتقا یابند.
ابراهیمی عنوان کرد: افراد برگزیده در این رویداد میتوانند در مرکز نوآوری رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به فعالیت بپردازند و از امکاناتی که برای استارتآپها فراهم شده، استفاده کنند.
مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: فضای کار اشتراکی و مربیان متخصص در نظر گرفته شده است و در این دانشگاه نیز جلسههایی را برای معرفی این ایده به سرمایهگذاران برگزار خواهیم کرد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یک دوره ۶ تا ۹ ماهه برای برگزیدگان دومین رویداد ملی ایدهآزاد اسباببازی در نظر گرفته شده است، گفت: این افراد تحت برنامه مشابه شتابدهی قرار گرفته تا شرایط پیشرفت و بزرگ شدن کسب و کار برایشان فراهم شود.
دومین رویداد ملی ایدهآزاد از سوی ادارهکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای نظارت بر اسباببازی برگزار شده است.
مراسم پایانی این رویداد روز ۲۷ خرداد با حضور دستاندرکاران صنعت اسباببازی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار خواهد شد.
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