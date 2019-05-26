بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن‌ها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه و اخذ تأمین مناسب، پانزده روز مرخصی داده شود.