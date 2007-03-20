مسافران نوروزی به توصیه های ایمنی توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، چادر مسافرتی را در نقطه ای امن از نظر برخورد وسایل نقلیه، ریزش کوه و یا سقوط و دور از تردد عمومی بر پا کیند.

استفاده از وسایل پخت و پر مانند منقل، گاز پیک نیکی و یا سلیندرهای کوچک گاز در داخل چادر اکیدا ممنوع است.

در صورت استفاده از برق عمومی شهری و یا باطری اتومبیل چند روشنایی داخل چادر به ایمن بودن سیم برق و اتصالات و سرپیچ آن توجه کنید.

در صورت استفاده از روشنایی گازی یا نفتی در داخل چادر به محل نصب آن و امکان سرایت حرارت آن واکنش گرفتن چادر دقت کافی شود.

در ساعات بارانی و یا زمانی که تغییران شدید آب و هوایی رخ می دهد از چادر زدن در نزدیکی رودخانه ها و یا ساحل دریا خودداری شود.

در زمان برپایی چادر در نزدکی رودخانه ها به فاصله ایمن آن از بستر رودخانه و داشتن سطح ارتفاع مناسب از رودخانه توجه شود.

حداقل تا فاصله 5 متری چادر آتش بر پا نکنید. کبریت و یا فندک را در چادر در دسترس کودکان قرار ندهید. از ظرفیت چادر در حد مجاز استفاده کنید.

در صورت نیاز به روشن کردن آتش حتما در پایان کار از خاموش بودن آن مطمئن شوید. مراقب باشید زبانه های آتش به درختان اطراف سرایت نکرده و باعث اشتعال آنها نشود.

حتی الامکان در نقاط باز و فاقد پوشش گیاهی و یا نقاطی که جنگل بانان در نظر گرفته اند آتش بر پانکیند.

مراقب کودکان و خردسالان در زمان اطراق در نزدیکی رودخانه باشید، حتی الامکان کنار پرتگاه، بزرگراه و یا نقاطی که امکان سقوط سنگ و... را دارد ، ساکن نشوید.

در هنگام پارک خودرو از ثابت بودن محل پارک مطمئن شوید.

نسبت به اعمال کودکان در فضای سبز هوشیار بوده و آنان را بدون مراقبت رها نکنید.

از نزدیک شدن کودکان به محل پخت و پز جلوگیری کنید.

در طول سفر جعبه کمک های اولیه را به همراه داشته باشید، بعد از استفاده از وسایل پخت و پز شما از عدم نشستن آن و خشک شدن ، آنها را داخل وسیله نقلیه قرار دهید.

از انداختن ته سیگار در داخل فضای سبز خودداری کنید.

در صورت اشتعال روغن هرگز روی آن آب نریزید، در زمان خروج از منزل شبکه آب را حتما قطع کنید. دوشاخه وسایل برقی غیر قابل مصرف در منازل را حتما از برق بکشید. شبکه گاز مصرف داخل منزل را در زمان خروج ببندید. به یکی از معمتدین نزدیک منزل کلید سپرده تا در زمان اضطراری از ایجاد خسارت به در و لوازم منزل جلوگیری شود.

حتما یک دستگاه خاموش کننده 4 کیلویی در زمان مسافرت در اتومیبل داشته باشید. از ایجاد آتش با حجم زیاد در مناطقی که دارای پوشش گیاهی هستند اکیدا خودداری فرمایید. مراقبت آتش بازی کودکان در فضاهای باز باشید.