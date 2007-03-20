دولت عراق نگران طولانی شدن حضور نظامیان خارجی است / ملت عراق حضور دائمی اشغالگران را تحمل نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم،"کمال الساعدی" در اشاره به چهارمین سالگرد حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور گفت : اگر ملت و دولت عراق امروز راه حل های خطرناک مانند حضور نیروهای اشغالگر را تحمل می کنند؛ به علت وضعیت امنیتی و سیاسی است که مسبب آن رژیم دیکتاتوری سابق است.



وی با بیان اینکه "ملت عراق از حمایت اشغالگران خارجی از نیروهای جنایتکار بعثی رنج می برد"، تصریح کرد : ما خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستیم، اما عدم حضور آنها در شرایط کنونی سبب بروز خلا امنیتی می شود، زیرا نیروهای عراقی هنوز آمادگی لازم را برای برعهده گرفتن مسئولیت ها ندارند.



الساعدی بر نقش اساسی کشورهای همسایه عراق در پیشبرد روند سیاسی این کشور تاکید کرد و گفت : هرگونه توافق آمریکا با ایران، سوریه،عربستان و ترکیه بازتاب مثبتی در امور سیاسی و امنیتی عراق خواهد داشت.



وی تصریح کرد : ملت عراق به علت بینش و درایت فرهیختگان،علما، روحانیون و سیاستمداران، خطر آغاز جنگ طایفه ای و داخلی را پشت سرگذاشته است، اما این خطر درکوتاه مدت همچنان باقی است؛ اگر چه به کشورهای همجوار و مناطق دیگر سرایت نخواهد کرد.



نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: دولت "نوری المالکی " متعلق به یک طایفه و یا قوم نیست و همه طیف های سیاسی عراق در آن مشارکت دارند.

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