به گزارش خبرنگار مهر، برخی بانکهای دولتی در روزهای پایانی امسال برخلاف سالهای قبل و با برنامه‌ریزی درست، علاوه بر افزایش ساعت کار روزانه خود، در روزهای تعطیل هم به ارایه خدمات به مشتریان پرداختند و از این حیث، مردم از اقدام این بانکها رضایت نسبی دارند.

داوود زارع اسکندری رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : نظام بانکی همیشه برای ارایه خدمات بهتر به مشتریان تلاش می کند و مردم در روزهای پایانی سال 85 هم شاهد این کار بودند.

وی توضیح داد : با همکاری بانکهای دولتی و بانک مرکزی ( به محوریت اداره نشر اسکناس‌ ) تلاش شد تا مشکلات موجود در تامین اسکناس و ارائه خدمات به مشتریان در روزهای پایانی سال کاهش یابد که بانکها نیز در این خصوص گام برداشتند.

زارع اسکندری در عین حال مطرح کرد : البته از ارایه خدمات بانکی در روزهای پایانی سال راضی نیستیم، زیرا در روزهای قبل به علت تراکم کاری بالا در داخل برخی شعب، مردم در بانکها معطل ماندند.

وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی مسنجم‌تر در آینده شرایط بهتری برای تامین رضایت مردم فراهم شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها در پاسخ به این پرسش که چرا اسکناس پنج هزار تومانی در روزهای پایانی سال به دست مردم نرسید؟ گفت : توزیع محدودیت این نوع اسکناسها قابلیت پوشش عمومی را به حداقل رساند.

وی اعلام کرد :‌ تا دو ماه آینده اسکناسهای پنج هزار تومانی در تمامی شعب بانکی به نحوی توزیع ‌خواهد شد که بازار از این نوع اسکناسها اشباع شود.