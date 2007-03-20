59 مصدوم در 8 مورد تصادف جاده ای

مهندس ماشا الله پورطلوعی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان ، افزود: در این تصادفات ، 4 نفر از هموطنان کشته و 59 نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان تصریح کرد: در همین راستا 46 نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند که 13 نفر از آنان نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

پورطلوعی با اشاره به اینکه هموطنان در صورت نیاز به کمکهای امدادی می توانند به پایگاههای امداد و نجات هلال احمر مراجعه نمایند ، اظهار داشت: تعداد مراجعان به مراکز و پایگاههای امداد جاده ای طی 3 روز پایانی سال را ، 30 نفر اعلام کرد.