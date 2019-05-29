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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰

در سوئیس؛

کنفرانس بین‌المللی سیاست هویت برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی سیاست هویت برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی سیاست هویت سپتامبر ۲۰۲۰ در زوریخ، سوئیس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی سیاست هویت در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ در زوریخ، سوئیس برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل، سیاست هویت، طبیعت سیاست هویت، سیاست هویت و نظریه‌های معاصر، سیاست هویت، سوسیالیسم و دموکراسی، سیاست ضد نژادپرستانه، فمینیستی و زیست محیطی، جنبش هویت جدید، تاریخچه سیاست هویت، سیاست هویت معاصر و تأثیرات آن، نظریه اجتماعی و سیاسی، هویت سیاسی و اقتصادی، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم لیبرال، سوسیالیسم و جنبش‌های اجتماعی پیشرفته، جنبش‌های حقوقی مدنی، نئومارکسیست جدید چپ، حقوق مدنی و قدرت سیاه‌پوستان و تأثیر سیاست‌های هویت بر نهادها و فرهنگ‌های آمریکایی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/zurich/ICIP در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۰ مه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۹/zurich/ICIP?step=۲ مراجعه گردد.

کد مطلب 4627544

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