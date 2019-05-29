به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بینالمللی سیاست هویت در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ در زوریخ، سوئیس برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل، سیاست هویت، طبیعت سیاست هویت، سیاست هویت و نظریههای معاصر، سیاست هویت، سوسیالیسم و دموکراسی، سیاست ضد نژادپرستانه، فمینیستی و زیست محیطی، جنبش هویت جدید، تاریخچه سیاست هویت، سیاست هویت معاصر و تأثیرات آن، نظریه اجتماعی و سیاسی، هویت سیاسی و اقتصادی، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم لیبرال، سوسیالیسم و جنبشهای اجتماعی پیشرفته، جنبشهای حقوقی مدنی، نئومارکسیست جدید چپ، حقوق مدنی و قدرت سیاهپوستان و تأثیر سیاستهای هویت بر نهادها و فرهنگهای آمریکایی است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال آثار خود به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/zurich/ICIP در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۰ مه ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۹/zurich/ICIP?step=۲ مراجعه گردد.
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