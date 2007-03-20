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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۳۴

جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ؛

سارکوزی پیش از پایان مارس از دولت فرانسه کنار می رود

سارکوزی پیش از پایان مارس از دولت فرانسه کنار می رود

"نیکولا سارکوزی" وزیر کشور فرانسه قصد دارد تا پیش از پایان ماه مارس جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از دولت فرانسه کناره گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سارکوزی روز سه شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "فرانس -2" گفت : صبح امروز با رئیس جمهور درباره کناره گیری از دولت صبحت کرده و درباره زمان آن به توافق رسیدیم.

وی افزود : اعلام زمان کناره گیری من بر عهده "ژاک شیراک" است.  

سارکوزی خاطرنشان کرد : من اولین کاندیدایی هستم که برای انتخابات ریاست جمهوری از تمامی مسئولیتهای خود کناره گیری می کنم.

این درحالی است که شورای قانون اساسی فرانسه دوشنبه شب اسامی 12 نامزد رسمی انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور را اعلام کرد.

اسامی این 12 نفر به شرح ذیل است : "اولیویه بزانسونه" از اتحادیه کمونیستهای انقلابی، "ماری ژرژ بوفه" از حزب کمونیست، "ژرارد شیواردی" نامزد شهرداریها، "فرانسوا بایرو" رئیس حزب راست میانه، "ژوزه بووه" نامزد گروههای جنبش ضد جهانی، "دومینیک وویان" از حزب سبزها، "فیلیپ دوویلیه" از حزب جنبش برای فرانسه، "سگولن رویال" نامزد حزب سوسیالیست، "فدریک نیهو" از هواداران گروههای صید، شکارچی، طبیعت و سنت، "ژان ماری لوپن" از حزب جبهه ملی، "آلرت لاگیه" از حزب مبارزه کارگران، و بالاخره "نیکولا سارکوزی" از حزب راست حاکم در فرانسه.

براساس آخرین نظرسنجیها در فرانسه، بایرو توانسته است با کسب 57 درصد بالاترین میزان محبوبیت را در حال حاضر برای خود کسب کند . پس از وی سارکوزی و رویال قرار دارند.

اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز 22 آوریل (دوم اردیبهشت ماه 86) و دور دوم این انتخابات شش ماه مه (16 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.
کد مطلب 462767

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