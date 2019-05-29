به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم، نویسنده کتاب فقه قرائت با اشاره به تألیف کتاب «فقه قرائت» که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، منتشر خواهد شد اظهار کرد: این کتاب در چهار حوزه احکام تکبیر قرائت قرآن کریم، موسیقی قرائت قرآن کریم، آداب و احکام قرائت قرآن کریم و اختلاف قرائت قرآن کریم در دست پژوهش و تألیف است.

وی با تأکید بر اینکه دو حوزه احکام تکبیر قرائت قرآن کریم و موسیقی قرائت قرآن کریم از مجموع چهار حوزه تکمیل و منتشر شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد از پژوهش‌های مربوط به این پروژه پژوهشی تکمیل شده و به زودی منتشر خواهد شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به تبیین دو حوزه آداب و احکام قرائت قرآن کریم و اختلاف قرائت قرآن کریم اشاره و تصریح کرد: بخشی ذیل حوزه اختلاف قرائت قرآن کریم با عنوان «قرائت صحیح» قرار دارد که به تبیین قرائت صحیح از مجموعه قرائت‌هایی که گفته می‌شود صحیح است، می‌پردازد.

وی با ابراز امیدواری از پایان یافتن این بخش تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: چهار موضوع احکام مربوط به تجوید، موسیقی قرائت، آداب و احکام مختلف در بحث قرائت، به صورت پژوهشی به آن پرداخته و نظریات علمی در این زمینه‌ها بیان شده است.

حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم اظهار داشت: آداب قرائت و اختلاف قرائت دو مبحثی است که پس از پایان کار در دو جلد منتشر می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه کار پژوهشی بر روی موضوع فقه قرائت برای نخستین بار است که در جهان اسلام انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: نه تنها در فقه شیعه چنین کار پژوهشی وجود ندارد، بلکه در فقه اهل سنت نیز کاری به این حجم و گستردگی تحقیقات ارائه نشده است.