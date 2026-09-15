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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

پاسخ به پرسش‌هایی درباره مرگ و چگونگی غسل و کفن اموات

پاسخ به پرسش‌هایی درباره مرگ و چگونگی غسل و کفن اموات

کتاب «آداب و احکام اموات» برگرفته از مفاتیح الجنان به موضوع مرگ و پرسش هایی در این رابطه می پردازد همچنین این کتاب احکام و آداب مربوط به میت را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آداب و احکام اموات» برگرفته از «کلیات مفاتیح‌الجنان» شیخ عباس قمی، توسط انتشارات به‌نشر منتشر شد.

این اثر در مقدمه به موضوعاتی همچون مرگ از دیدگاه قرآن، عالم برزخ، حقیقت روح و بدن، حضور فرشتگان در لحظه مرگ و مفهوم «توفی» یا قبض روح می‌پردازد و به برخی پرسش‌ها درباره مرگ، قبر و حیات پس از آن پاسخ می‌دهد.

پاسخ به پرسش‌هایی درباره مرگ و چگونگی غسل و کفن اموات

«آداب و احکام اموات» در هفت فصل، احکام و آداب مربوط به میت را بررسی می‌کند. غسل میت، کفن میت، نماز میت، دفن میت، تلقین میت، اعمال مستحب پس از دفن و احکام دفن میت از جمله موضوعات این هفت فصل است.

در پایان کتاب نیز متن زیارت اهل قبور به همراه آیت‌الکرسی ارائه شده است.این کتاب در ۱۱۲ صفحه، در قطع‌های جیبی و نیم‌جیبی و با چاپ نخست منتشر شده و برای مطالعه عموم مخاطبان مناسب است.

کد مطلب 6947634
سیده فاطمه سادات کیایی

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