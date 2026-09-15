به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آداب و احکام اموات» برگرفته از «کلیات مفاتیحالجنان» شیخ عباس قمی، توسط انتشارات بهنشر منتشر شد.
این اثر در مقدمه به موضوعاتی همچون مرگ از دیدگاه قرآن، عالم برزخ، حقیقت روح و بدن، حضور فرشتگان در لحظه مرگ و مفهوم «توفی» یا قبض روح میپردازد و به برخی پرسشها درباره مرگ، قبر و حیات پس از آن پاسخ میدهد.
«آداب و احکام اموات» در هفت فصل، احکام و آداب مربوط به میت را بررسی میکند. غسل میت، کفن میت، نماز میت، دفن میت، تلقین میت، اعمال مستحب پس از دفن و احکام دفن میت از جمله موضوعات این هفت فصل است.
در پایان کتاب نیز متن زیارت اهل قبور به همراه آیتالکرسی ارائه شده است.این کتاب در ۱۱۲ صفحه، در قطعهای جیبی و نیمجیبی و با چاپ نخست منتشر شده و برای مطالعه عموم مخاطبان مناسب است.
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