متن کامل حکم حسین هدایتی و دیگر متهمان پرونده منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پای متهمان اقتصادی که با رانت و کلاهبرداری و رشوه توانسته بودند اموال بیت‌المال را به یغما ببرند به این دادگاه باز شد.

یکی از این متهمان اقتصادی که در تاریخ ۶ اسفند رسانه‌ها از دادگاهی شدنش خبر دادند حسین هدایتی دولابی بود.

بر اساس اخبار منتشر شده این فرد در تاریخ هشتم اسفندماه به همراه ده متهم دیگر یعنی سید مهدی موسوی نژاد، مجتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان باید در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی حاضر شده و به سوالات قاضی مسعودی مقام پاسخ داده و در برابر کیفرخواست صادره از خود دفاع می‌کردند.

هشتم اسفندماه سال ۹۷ اولین جلسه رسیدگی به اتهام حسین هدایتی دولابی و ده متهم دیگر آغاز شد و نماینده دادستان اتهامات هدایتی را

۱) اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری

۲) پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی

۳) پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تسهیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه عنوان کرد.

با برگزاری ۶ جلسه از دادگاه و اخذ دفاعیات متهمین پرونده نهایتاً قاضی مسعودی مقام در تاریخ ۲۵ فروردین سال جاری ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: یک هفته برای تحویل لوایح فرصت وجود دارند و پس از آن اقدامات لازم جهت صدور رأی انجام خواهد شد.

با پایان یافتن ۶ جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی دولابی و دیگر متهمان همه رسانه‌ها پیگیر حکم نهایی این دادگاه بودند که قاضی مسعودی مقام در حاشیه یکی از جلسات دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که حکم این پرونده صادر گردیده و به زودی توسط سخنگوی دستگاه قضا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

نهایتاً ۳۱ اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به بیان جزئیات این حکم پرداخت و گفت: این متهم به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

متن کامل حکم حسین هدایتی و دیگر متهمان این پرونده را اینجا بخوانید.