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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۷

با صدور اطلاعیه‌ای؛

حزب موتلفه خواستار روشن شدن ابعاد ترور امام جمعه کازرون شد

حزب موتلفه خواستار روشن شدن ابعاد ترور امام جمعه کازرون شد

حزب موتلفه اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای خواستار دستگیری هرچه سریع‌تر عوامل جنایت و روشن شدن ابعاد ترور امام جمعه کازرون برای افکار عمومی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی درباره شهادت حجت‌الاسلام محمد خرسند عضو فقید شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا الیه راجعون

حجت الاسلام و المسلمین محمد خرسند عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و امام‌جمعه تلاشگر کازرون در سحرگاه ۲۳ رمضان در حالی که از مراسم معنوی احیا بازمی‌گشت؛ به شهادت رسید.

این جنایت علیه یک روحانی پاکباخته و مجاهد در راه ارزش‌های اسلامی و مدافع حقوق مردم که سابقه جانبازی در دفاع مقدس داشت و به حضور در کنار مردم و پیگیری مطالبات آنها شهره بود، بخشی از تلاش‌ها برای هجمه به انقلاب اسلامی و روحانیت پیشرو در حل مشکلات کشور است.

شهادت در ایام قدر، آرزوی هر مؤمن است و شهید حجت الاسلام و المسلمین محمد خرسند به این فخر و زیور آراسته گردید. بدون شک خون پاک این مجاهد راستین در راستای شهادت شهدای محراب و دیگر یاران حزب موتلفه اسلامی می‌باشد که همواره رسواگر دست‌های ناپاک ضدانقلاب و استکبار جهانی بوده است.

حزب موتلفه اسلامی ضمن تسلیت شهادت این عالم بصیر به محضر امام زمان علیه السلام و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و مردم شریف شهرستان کازرون و همچنین اعضای حزب موتلفه اسلامی، خواستار دستگیری هرچه سریع‌تر عوامل این جنایت و روشن شدن ابعاد آن برای افکار عمومی است.

کد مطلب 4628464

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    نظرات

    • خانم یکتا زارع IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
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      پاسخ
      باعرض سلام خدمت رهبرعزیز سیدعلی خامنه ای و مسئولین باغیرت دستگاه های اجرایی و همچنین عرض ادب به حضور حزب موتلفه..اینجانب از طرف جمعی از مردم شهرستان شهیدپرور کازرون با نامه حزب موتلفه موافق هستیم.

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