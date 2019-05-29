بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«روز قدس یک روز اسلامی است و یک بسیج عمومی اسلامی بود و من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا» (صحیفه امام (ره)، ج ‏۹، ص: ۲۸۰)



روز قدس، روز تجسم تأثیر شگرف ولایت فقیه در به حرکت وا داشتن توده‌های عظیم مردمی در جهت دفاع از اسلام و ناکام گذاشتن ترفندهای شوم دشمنان اسلام است.



تمامی حوادت و اتفاقات منطقه بر این گزینه تأکید دارند که فلسطین کماکان مسئله اصلی دنیای اسلام است و بر اساس همین واقعیت است که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همچنان رژیم صهیونیستی را مشکل اصلی دانسته و مسلمانان را از هرگونه انحراف از این دشمن و مشغول شدن به خود برحذر می‌دارند.



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با پیروی از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همراه با دیگر مسلمانان و آزادیخواهان جهان، بار دیگر بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین از ملت شریف ایران اسلامی برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت می‌کند.