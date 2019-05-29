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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۴

با دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی منتشر شد

بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت روز قدس

بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت روز قدس

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور بیانیه‌ای، در مسیر آرمان جهانی انقلاب اسلامی بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین از آحاد مردم شریف ایران اسلامی برای شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«روز قدس یک روز اسلامی است و یک بسیج عمومی اسلامی بود و من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا» (صحیفه امام (ره)، ج ‏۹، ص: ۲۸۰)

روز قدس، روز تجسم تأثیر شگرف ولایت فقیه در به حرکت وا داشتن توده‌های عظیم مردمی در جهت دفاع از اسلام و ناکام گذاشتن ترفندهای شوم دشمنان اسلام است.

تمامی حوادت و اتفاقات منطقه بر این گزینه تأکید دارند که فلسطین کماکان مسئله اصلی دنیای اسلام است و بر اساس همین واقعیت است که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همچنان رژیم صهیونیستی را مشکل اصلی دانسته و مسلمانان را از هرگونه انحراف از این دشمن و مشغول شدن به خود برحذر می‌دارند.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با پیروی از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همراه با دیگر مسلمانان و آزادیخواهان جهان، بار دیگر بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین از ملت شریف ایران اسلامی برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت می‌کند.

کد مطلب 4628516

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