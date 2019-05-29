رونمایی از اولین پوستر فیلم «زهرمار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سینمایی نمایش گستران، «زهرمار» اولین فیلم سینمایی سیدجواد رضویان در مقام کارگردان است که همزمان با عید سعید فطر از ۱۶ خرداد در سینماهای سراسر کشور به نمایش در میآید.
سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق فراهانی، سیامک صفری، نسیم ادبی، علیرضا استادی، رضا رویگری، حسین محب اهری، سیامک ادیب، برزو ارجمند، آدرینا توشه بازیگران فیلم هستند.
پوستر فیلم توسط عرفان بهکار طراحی شده است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: رضا مردی که امروز به عنوان یک فرد ارزشی شناخته میشود گذشتهای دارد که او را رها نمیکند و همین گذشته برای او ایجاد دردسر میکند.
پخش فیلم توسط شرکت سینمایی نمایش گستران انجام میشود.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: پیمان عباسی، کارگردان: سیدجواد رضویان، مدیرفیلمبرداری: تورج اصلانی، تدوین: حسن حسندوست، طراح چهرهپردازی: عبداله اسکندری، صدا: محمود خرسند، موسیقی: رضا خسروی، طراح صحنه: مهدی موسوی، طراح لباس: ثنا نوروزبیگی، جلوههای ویژه بصری: امیرحسین سحرخیز، جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، عکس: کوروش جوان، مدیر تبلیغات: علی زادمهر، فضای مجازی: سعید حسینی، ساخت تیزر و آنونس میثم صمدی، گرافیست و طراح پوستر: عرفان بهکار، موشن گرافیک: یاسین الله دادیان، سرمایهگذاران: احسان درخشان، جواد نوروزبیگی، محسن خباز، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی، پخش: شرکت سینمایی نمایش گستران.
بازیگران: سیامک انصاری، سیامک صفری، شقایق فراهانی، برزو ارجمند، علیرضا استادی، سیامک ادیب، آزیتا ترکاشوند، نسیم ادبی، حسین محباهری، رضا رویگری.
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