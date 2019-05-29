طرح ترسیب کربن برای ۱۱ روستای دامغان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر عباسی راد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات منابع طبیعی دامغان ضمن بیان اهم اقدامات انجامشده روستاهای رشم، حسینان و معلمان با تأکید بر اینکه این طرحها در راستای معلمان اجرای پروژه توانمندسازی جوامع محلی یا تعمیم ترسیب کربن صورت گرفته است، ابراز داشت: این پروژه در سال ۹۲ با تشکیل کارگاههای «پیآرای» در ۱۱ روستای منطقه سرکویر و کوه زر بهعنوان پایلوت استان سمنان شروع به کارکرد که یکی از پروژههای موفق درزمینهٔ مقابله با بیابانزایی و ظرفیتسازی در سطح ملی محسوب میشود.
وی بابیان اینکه در روستاهای حسینان، معلمان و رشم صندوقهای توسعه پایدار روستایی تشکیل و اهالی روستا در قالب گروههای توسعه پایدار ساماندهی شده است، افزود: در روستای رشم ۲۰۳ نفر در قالب ۲۱ گروه توسعه پایدار فعالیت دارند که تاکنون ۱۰۴ نفر موفق به اخذ تسهیلات برای راهاندازی یا توسعه اشتغال در این روستا شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی دامغان بابیان اینکه در روستای معلمان تاکنون ۶۵ نفر در قالب هفت گروه ساماندهی و بالغبر ۲۰۰ میلیون ریال پسانداز جمعآوریشده است، ابراز داشت: تعداد ۱۶ وام اشتغالزایی روستا به اعضا پرداخت شد همچنین در روستای حسینان نیز از هفت گروه تشکیلشده ۱۷ فقره وام به متقاضیان اعطاشده است.
عباسی راد در ادامه تصریح کرد: در راستای توانمندسازی و توسعه مشاغل خانگی دورههای آموزشی مختلف در این روستاها با همکاری فنی و حرفهای واحد خواهران و جهاد کشاورزی بااعتباری بالغبر ۱۵۰ میلیون ریال از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان برگزارشده است.
وی افزود: بهمنظور بیابانزدایی و جلوگیری از گسترش بیابانها مساحت ۱۲۵ هکتار اراضی روستای رشم بااعتبار یک هزار و ۸۷۵ میلیون ریال، مساحت ۵۰ هکتار روستای حسینان بااعتبار ۷۵۰ میلیون ریال و مساحت ۸۰ هکتار از اراضی روستای معلمان بااعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیون ریال با مشارکت مردم محلی و اعضا صندوق توسعه پایدار این روستا تحت عملیات نهالکاری قرارگرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی دامغان بابیان اینکه عملیات کنترل هرزاب در روستاهای شهرستان صورت گرفته است، اضافه کرد: در راستای رسیدن به اهداف آبخیزداری و جلوگیری از بروز سیلاب در منطقه تعداد بیش از ۲۰ بند سنگ و ملات با حجم آبگیری ۱۵ هزار مترمکعب در منطقه رشم احداثشده است.
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