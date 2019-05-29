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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۴۳

از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛

مسیرهای راهپیمایی روز قدس در لرستان اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی روز قدس در لرستان اعلام شد

خرم‌آباد- مسیرهای راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف لرستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف لرستان از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان اعلام شد.

مسیرهای راهپیمایی به شرح زیر است:

خرم آباد: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۱ صبح آغاز و از میدان شهدا، پل شهدا، سه راه اسدآبادی، خیابان انقلاب به سمت مصلی الغدیر ادامه می یابد.

بروجرد: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه از میدان شهدا آغاز و از خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بحرالعلوم به سمت مصلی نمازجمعه این شهر ادامه می یابد.

کوهدشت: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۲ ظهر آغاز و از مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت میدان شهدا و میدان امام (ره) ادامه و به مسجد صاحب الزمان (عج) ختم می شود.

دورود: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۲ ظهر آغاز و از میدان امام حسین به سمت خیابان شهدا تا مصلای نمازجمعه ادامه می یابد.

نورآباد: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۲ ظهر آغاز و مسیر راهپیمایی از میدان بعثت، میدان امام (ره) به سمت مصلی نمازجمعه خواهد بود.

الیگودرز: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز و تا مصلی نمازجمعه این شهرستان مسیر راهپیمایی ادامه خواهد داشت.

پلدختر: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۹ صبح آغاز و مسیر راهپیمایی از میدان شهید بهشتی به سمت پل شهدای دولت، خیابان امدادگران و پارک ولایت ادامه می یابد.

الشتر: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه آغاز و مسیر راهپیمایی از میدان امام (ره) به سمت چهار راه آیت الله کاشانی، خیابان آیت الله بروجردی و مصلی نماز جمعه این شهر ادامه می یابد.

ازنا: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه آغاز و مسیر راهپیمایی از میدان شهدا به سمت میدان صادقیه و مصلی نمازجمعه این شهر خواهد بود.

سراب دوره: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه آغاز و مسیر راهپیمایی از مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت بلوار امام (ره) ادامه می یابد و به مسجد صاحب الزمان (عج) ختم می شود.

چغابل: راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۲ ظهر آغاز و مسیر راهپیمایی از مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) به سمت میدان امام (ره) و مصلی نمازجمعه ادامه می یابد.

کد مطلب 4628758

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