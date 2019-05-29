زلزله ای دیگر در راه کاخ سفید/ افشاگری جدید «وولف» عیله ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در شماره امروز خود مدعی شده نسخه ای از کتابی را که قرار است به زودی منتشر شود بدست آورده و این کتاب حاوی مطالب جدیدی درباره اقدامات تبهکارانه و پنهانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در خصوص مسائل مالی است.

نویسنده این کتاب «مایکل وولف» است. وولف همان نویسنده ای است که در سال گذشته کتاب آتش و خشم را منتشر و دست به افشاگری درباره ترامپ زد.

بخش زیادی از این کتاب جدید که Siege: Trump Under Fire نام دارد با استناد به سخنان «استیو بانون» استراتژیست سابق کاخ سفید آماده انتشار شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: بانون استراتژیست سابق کاخ سفید گفته است که سازمان ترامپ یک نهاد جنایتکار است. بانون همچنین پیش بینی کرده است که تحقیقات انجام شده درباره مسائل مالی ترامپ در نهایت منجر به سقوط سیاسی او خواهد شد.

در بخش دیگری از این کتاب آمده است: ترامپ آسیب پذیر است، زیرا برای ۴۰ سال سازمانی را اداره کرده است که شباهت به یک شرکت نیمه جنایتکار دارد.