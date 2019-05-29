به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دشتبان هنرمند پیشکسوت گرافیست سه شنبه هفتم خردادماه بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان گاندی درگذشت.

فاطمه کرکه آبادی رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر خبر درگذشت مسعود دشتبان هنرمند پیشکسوت گرافیست را تایید کرد و گفت: مرحوم مسعود دشتبان عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نبود اما در اولین جلسه هیات مدیره انجمن در مورد برگزاری مراسم بزرگداشت برای این هنرمند تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

در کارنامه این هنرمند که متولد ۱۳۲۶ در شهر همدان بود، علاوه بر آثار طراحی و نقاشی و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، طراحی پوسترهای سینمایی نیز به چشم می‌خورد. وی همچنین تجربه طراحی فیلم‌های پویانمایی کوتاه و بلند را دارد.

بر این اساس، خانه سینما اعلام کرده است که مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد مسعود دشتبان گرافیست و طراح پوستر فیلم‌های سینمایی ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۹ خرداد ماه از مقابل ساختمان شماره ۲ خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.