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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۰۲

همزمان با روز دوم نشست مسکو؛

روسیه: شاید درباره لغو تحریم‌ها، با طالبان گفتگو کنیم

روسیه: شاید درباره لغو تحریم‌ها، با طالبان گفتگو کنیم

نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان مقارن با روز دوم نشست مسکو گفت: شاید درباره لغو دائمی تحریم‌ها علیه طالبان گفتگو کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ضمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز چهارشنبه و مصادف با دومین روز از نشست میان نمایندگانی از دولت افغانستان با هیأت مذاکره کننده طالبان در شهر مسکو گفت: ممکن است با نمایندگان طالبان درباره پاره‌ای از مسائل گفتگو کنیم.

نماینده رئیس جمهوری روسیه در این خصوص گفت: این گفتگوها شامل لغو تحریم‌های اِعمال شده از سوی سازمان ملل علیه برخی از مذاکره کنندگان طالبان است. ما می‌توانیم درباره هر چیزی که آنها می‌خواهند، گفتگو کنیم. البته جزئیاتش را مطرح نمی‌کنیم.

کابلوف همچنین در ادامه افزود که قصد دارد اواخر امروز با هیأتی که از سوی طالبان که در مسکو هستند، دیدار کند.

کد مطلب 4628973

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