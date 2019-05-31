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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۴۴

در بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان؛

خیران دامغانی در جشن آرزوها خواسته ۷۰ یتیم را برآورده کردند

خیران دامغانی در جشن آرزوها خواسته ۷۰ یتیم را برآورده کردند

دامغان - مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه خیران دامغانی در جشن آرزوها خواسته ۷۰ یتیم را برآورده کردند، گفت: در بیست و چهارمین شب ماه مبارک رمضان ۸۰ میلیون تومان کمک جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی شامگاه پنج‌شنبه در این آیین شب آرزوها به میزبانی تالار همایش‌های الغدیر دامغان بابیان اینکه خیران دامغانی در بیست و چهارمین شب ماه مبارک رمضان با دستان سخاوتمند خود با حضور در جشن آرزوها آرزوی ۷۰ یتیم را برآورده کردند، ابراز داشت: خیران در این شب ۸۰ میلیون تومان به یتیمان شهرستان کمک کردند.

وی بابیان اینکه فرصت ماه مبارک رمضان بهانه‌ای برای دستگیری از نیازمندان و برآورده کردن آرزوی کودکان یتیم است، افزود: یک هزار و ۱۵۵ خیر دامغانی از فرزندان یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان حمایت مالی دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۸۰۰ کودک یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با دستان سخاوتمند خیران و مردم در جشن آرزوها برآورده می‌شود، ابراز داشت: نیازهای کوچک و بزرگ افراد یتیم و نیازمند به شاخه‌های درخت آرزوها نوشته می‌شود و کودکان از خیران می‌خواهند با دست‌های سخاوتمندشان آرزویشان را برآورده کنند.

رضوی در ادامه تصریح کرد: یک هزار و ۲۴۰ نفر مددجو در دامغان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قرار دارند و از خدمات این نهاد در طول سال برخوردارند.

وی اضافه کرد: ۶۰ کودک بدون حامی در طرح محسنین استان سمنان شناسایی شدند و تلاش بر این است این کودکان دارای حامی شوند.

کد مطلب 4629788

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