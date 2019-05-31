آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در سینه ستبر ایران اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور مردم استکبار ستیز و روزه دار استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور و با شعار «روز جهانی قدس، شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین» در کرمانشاه آغاز شد.

روز قدس نماد پایداری امت اسلامی و وحدت آنان در دفاع از آرمان قدس شریف و فلسطین مظلوم است و امسال نیز همچون سال‌های گذشته مردم ولایت مدار استان کرمانشاه همگام با دیگر هم وطنان به صحنه آمدند تا بار دیگر نشان دهند دفاع از مظلوم وظیفه هر انسان آزادی خواه در سراسر جهان است.

مردم کرمانشاه امسال پرشورتر از گذشته با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس به آرمان حضرت امام خمینی (ره) در نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان «روز قدس» لبیک گفتند و با شکوه تر از هر سال در مسیرهای راهپیمایی حاضر شدند.

همه اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا ورزشکاران، دانشجویان، مسئولان، شخصیت‌های مختلف در این راهپیمایی باشکوه حضور دارند.

خیل عظیم روزه داران کرمانشاهی با حضور گسترده در این راهپیمایی نشان دادند روز قدس روز اسلام و حیات دوباره اسلام است.

راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه از میدان انقلاب اسلامی آغاز شده و به سمت مسجد جامع در جریان است.