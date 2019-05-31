موفقیت مقاومت الهام گرفته از جمهوری اسلامی است/ شکست معامله قرن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف ظهر جمعه در پایان راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در جمع مردم شیراز تاکید کرد: ۷۰ سال است که از اشغال سرزمین فلسطین گذشته که ملت مظلوم فلسطین همواره تحت ظلم و ستم بودند که این ۷۰ سال به ۲ بخش قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی می‌توان تقسیم کرد.

وی ادامه داد: منکر مبارزات مردم فلسطین قبل از انقلاب اسلامی نیستیم اما همه پیروزی‌های رژیم صهیونیستی به قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد و پیروزی‌های مردم فلسطین و مقاومت نیز به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مدعی قدرت نظامی پنجم دنیا بود اما نامگذاری روز جهانی قدس، الهام بخشی انقلاب اسلامی و حمایت‌های امام (ره) صحنه را تغییر داد که نشان آن جنگ ۳۳ روزه بود.

سردار شریف یادآور شد: ادعای اینکه صهیونیست‌ها ور جنگ ۳۳ روزه شکست خوردن ادعای کشورهای حامی مقاومت و انقلاب اسلامی نیست بلکه قاضی صهیونیست‌ها گزارشی در این خصوص ارائه کرد.

وی افزود: این تغییر نگاه و استراتژی از لبنان به مبارزان فلسطینی انتقال پیدا کرد و سریال شکست‌های پی در پی رژیم صهیویستی ادامه پیدا کرد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این شکست‌ها یکی از دستاوردهای بزرگ راهپیمایی روز قدس است جریان مقاومت، الهام بخشی جمهوری اسلامی و دفاع مقدس باعث موفقیت مقاومت شد.

سردار شریف ادامه داد: ۶۰ جمعه شاهد راهپیمایی بازگشت مردم فلسطین هستیم و کسانی که شبه ایجاد می‌کنند که مردم فلسطین خودشان چه کاری انجام می‌دهند این حرکت کوچکی از آنها است زیرا امروز اراده مردم فلسطین با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت فراوان دارد زیرا اینها نسل چهارم مردم فلسطین هستند.

رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: امروز ملت فلسطین گزینه مقاومت و ایستادگی را در مقابل گزینه مذاکره انتخاب کرده است.

وی ادامه داد: این روندی را که امروز شاهد هستیم در رویارویی جبهه مقاومت با صهیونیست‌ها، باعث پیروزی خواهد شد.

سردار شریف تصریح کرد: داعش برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان تشکیل شد زیرا آنها به دنبال تفرقه افکنی میان مسلمانان بودند و امروز با جمع شدن داعش، صهیویستها بازهم با مشکلات بیشتر مواجه شدند و هیچ چیز برای ارائه ندارد و ارتش شکست خورده آنها روحیه‌ای برای مبارزه ندارد.

وی تاکید کرد: صداهای صهیونیست‌ها از ناچاری است زیرا در مقابل جبهه مقاومت حرفی برای گفتن ندارد که نمونه آن استحکام دولت سوریه است و مهیای رویارویی با صهیونیست‌ها است که تأثیر انقلاب اسلامی و الهام بخشی دفاع مقدس و تأثیر حضور مردم در راهپیمایی است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: هر تروری که در بحث معیشت و دانشمندان ایرانی انجام می‌شود لابی صهیونیست‌ها بوده و آنها دشمن درجه ۱ هستند.

سردار شریف یادآور شد: اقدام جدید قرار است که جماعتی در بحرین برای فلسطین تصمیم گیری کنند که آمریکایی‌ها نیز برنامه‌هایی برای آنها ارائه می‌دهد و قرار است طرح معامله قرن را مطرح کند که به قیمت نادیده گرفتن شهدای و مقامت مردم فلسطین است.

وی ادامه داد: و خوشبختانه این معامله نیز با شکست مواجه می‌شود و مردم فلسطین امروز متحد هستند برای بازپس گیری کشورشان.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امیدآفرین است که ملت ما با مقاومت ۸ ساله و ادامه دادن راه شهدا و امام (ره) به کشوری امن و آبرومند در جهان اسلام تبدیل شده است.

سردار شریف افزود: منکر این نیستیم که صهیونیست ها و آمریکایی ها همه تلاش خود را برای ظلم به مردم فلسطین انجام می دهند اما خیر و برکت خداوند حامی کسانی است که برای حق می جنگند و در طول ۴۰ سال گذشته این مباحث را دیده ایم.

وی تاکید کرد: پیروزی جبهه مقاومت و برچیده شدن بساط داعش را از یاد نخواهیم برد ما در ایران اسلامی یکی از بزرگترین داشتهایمان رهبری حکیم و بزرگ است که با چنین رهبری حکیم وارد کار می شویم و اطاعت از رهبری باعث پیروزی و موفقیت خواهد بود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: پیروزی در دفاع مقدس و فرهنگ آن را باید به نسل امروز منتقل کنیم که به طور حتم در گام دوم نیز برنده صحنه خواهیم بود.