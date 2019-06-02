فراخوان دوره معرفتی تشکیلاتی اسلام ناب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری دوره «اسلامناب» ارائه محتوای اسلامناب محمدی صلیالله علیه و آله که در فضای امروز، مساوق مکتب امام خمینی است به صورت یک بسته جامع معرفتی و نظامواره آموزشی به مخاطبان است.
آموزش منظومه معارف «اسلام ناب» مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی از جمله تاکیدات دوره معرفتی اسلام ناب است و قصد براین است که این آموزش و ارائه معارف در فضایی باشد که حالوهوای فرهنگی محیط هم مشحون از عناصر مکتب امام و اسلامناب باشد.
مهلت ثبت نام در این دوره تا ٢٤ خردادماه اعلام شده و این تاریخ تمدید نخواهد شد.
امکان ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق این آدرس فراهم است.
مجری و متولی برگزاری این دوره حوزه علمیه و عملیه نهضت است.
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