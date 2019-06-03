هوشنگ نوراللهی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «نبات» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابهامات مطرح شده پیرامون بازه زمانی اکران این فیلم و تاخیر در جایگزین شدن فیلم زهرمار به جای آن در ترکیب اکران گفت: روند صعودی مخاطبان فیلم نبات در حالی ادامه دارد که در یک هفته اخیر شیطنت‌هایی برای پایین کشیدن غیرقانونی فیلم از روی پرده انجام شد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «نبات» گفت: در حالی که طبق قانون شورای صنفی اکران، از سرگروهی فیلم ما حداقل یک هفته زمان باقی مانده، ولی برخی دوستان با شیطنت به دنبال پایین کشیدن فیلم نبات در هفته جاری بودند که البته با پیگیری‌هایی که به‌عمل آوردیم اجازه چنین قانون‌شکنی را ندادیم.

نوراللهی ادامه داد: فیلم نبات از ابتدا با بی‌مهری‌هایی روبرو بود و هم در بحث تبلیغات تلویزیونی و هم تعداد سالن سینما بسیار مظلوم واقع شدیم، ولی اینکه بخواهند چنین قانون‌شکنی محرزی انجام دهند و ما را از سرگروهی پایین بیاورند اتفاق عجیبی بود که برای اولین‌بار با چنین چیزی مواجه شده‌ایم. البته من تشکر می‌کنم از شورای اکران صنفی و پخش که جلوی این کار غیرقانونی را گرفتند.

تهیه‌کننده فیلم نبات در توضیح حواشی پیش آمده، تصریح کرد: برخی دوست دارند به هر قیمتی شده با شیطنت‌ها و جنجال‌آفرینی‌های پیش از اکران، بازار فیلم را گرم کنند که بهتر بفروشد، ولی باید بگویم که به نظرم دوره این نوع جنجال آفرینی رسانه‌ای تمام شده و اهالی سینما به خوبی متوجه خبرسازی و جنجال‌آفرینی‌های بیهوده می‌شوند.

نوراللهی گفت: فیلم علیرغم بی مهری‌ها و تعداد محدود سالن و با آنکه در بسیاری از شهرها به نمایش در نیامده، ولی روند فروش خوبی دارد و به خصوص در روزهای اخیر مخاطبان بیشتری را به سالن سینما کشانده که با توجه به اجتماعی بودن و خانوادگی بودن فیلم انتظارمان این است که در هفته‌های پیشِ این روند صعودی تعداد مخاطب برای فیلم نبات ادامه پیدا کند.

تهیه‌کننده فیلم نبات درباره وضعیت اکران در سینماهای کشور نیز خاطرنشان کرد: ببینید در این دوره‌ی زمانی که تنها فیلم‌هایی کمدی گیشه‌ی خوبی دارند، تلویزیون باید برای فیلم‌هایی اجتماعی سالم امتیازاتی قائل شود که این فیلم‌ها هم دیده شوند، وگرنه با این وضع گیشه فیلم‌های اجتماعی به طور کلی محکوم به شکست هستند و آینده خوبی برای این ژانر در ایران متصور نیست. شما نگاه کنید در بین فیلم‌های پرفروش به جز یکی دو فیلم، سایر فیلم‌ها کمدی هستند و این یعنی فدا شدن قالب‌های مختلف سینمایی در سینماهای کشور.

گفتنی است فیلم سینمایی نبات به تهیه‌کنندگی هوشنگ نوراللهی و کارگردانی پگاه ارضی و با بازی شهاب حسینی، نازنین فراهانی و ستایش محمودی یکی از فیلم‌های اکران ماه مبارک رمضان است که در گروه سینمایی زندگی به نمایش درآمده است.