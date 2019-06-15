به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این موشک که ARRW نام دارد، در تاریخ ۱۲ ژوئن در مرکز هوایی ادواردز کالیفرنیا مورد آزمایش قرار گرفته است.
موشک یادشده در زیر بال یک جنگنده بی – ۵۲ Stratofortress نصب شده است. موشک یادشده مجهز به حسگرهایی است که قادر به ثبت اطلاعات ارتعاشات و مسیر حرکت خود و هواپیماست.
تسلیحات مافوق صوت که در سالهای اخیر توسط ارتشهای کشورهای مختلف جهان توسعه داده شده اند، میتوانند انقلابی در عرصه تولید تسلیحات ایجاد کنند. البته استفاده از موشکهای مافوق صوت که با سرعتی بیش از ۵۴۴۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکنند برخی چالشهای مهندسی را نیز به همراه میآورد و از جمله باید تغییراتی در شیوه طراحی موتور بمب افکنهای حامل آنها به وجود آورد.
موشک مافوق صوت ARRW آزمایش شده فاقد سوخت بوده و همین طور مسلح به مواد انفجاری نیز نبوده است. اما قرار است در آینده با تکمیل آزمایشات در این زمینه محدودیتهای فوق نیز رفع شوند. نیروی هوایی ارتش آمریکا امیدوار است استفاده از این موشکها را با همکاری شرکتهایی همچون لاکهید مارتین تا سال ۲۰۲۲ ممکن کند.
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