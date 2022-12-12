آزمایش موشک فراصوت توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروی هوایی آمریکا یک آزمایش موفقیت آمیز دیگری را از یک موشک فراصوت انجام داده است.
در بیانیهای که روز دوشنبه منتشر شد، نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این آزمایش در ۹ دسامبر در سواحل کالیفرنیای جنوبی انجام شد و اولین پرتاب کامل یک موشک عملیاتی بوده است.
افسر اجرایی برنامه ریاست تسلیحات نیروی هوایی، سرتیپ. ژنرال جیسون بارتولومی تیم اجرای ساخت این موشک فراصوت را ستود.
آزمایش ۹ دسامبر توسط بمب افکن استراتژیک استرات فروترز B-52H در پایگاه نیروی هوایی ادواردز انجام شد.
پیش از آن، آزمایش سیستم تسلیحاتی توسط شرکت سازنده تسلیحات آمریکایی لاکهید مارتین با سه شکست متوالی مواجه شد که منجر به تأخیر در تولید یک نوع آماده رزمی شد که قرار بود در ماه سپتامبر آغاز شود.
این موشک با نام اخصاریARRW یکی از دهها سیستم تسلیحاتی مافوق صوت است که توسط پیمانکارانی مانند لاکهید برای ارتش ایالات متحده ساخته شده است.
علیرغم هزینههای نظامی بیش از حد ایالات متحده، که همچنان از مجموع تمام دشمنان احتمالی اصلی آن فراتر میرود، واشنگتن به نحوی از روسیه و چین در زمینه مافوق صوت عقب افتاد و ارتش روسیه اولین سامانه تسلیحاتی مافوق صوت خود را با نام موشک کینژال آماده کرده است.
روسیه در اواخر سال ۲۰۱۷، و چین در سال ۲۰۱۹ موشکهای مافوق صوت خود را به کار آزمایش و نهایی کردند.
هفته گذشته معاون وزیر دفاع آمریکا گفته بود که واشنگتن برای توسعه سلاحهای مافوق صوت تلاش خواهد کرد، اما وارد رقابت تسلیحاتی نخواهد شد. ربر اساس این گزارش، «کاتلین هیکس» در کنفرانس امنیتی «آسپن» گفت: ما در مورد رقابت تسلیحاتی صحبت نمیکنیم بلکه صحبت درباره صنعت تسلیحاتی مانند کاری است که دیگر کشورها انجام میدهند. او اشاره کرد که آمریکا در یخش ساخت سلاحهای مافوق صوت سرمایه گذاری زیادی میکند تا اطمینان حاصل کند که سیستمهایی دارد که نیازهای رزمی اش را برآورده میکند.
در اوایل ماه گذشته نیز، دریاسالار «جانی ولف» از نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد که این کشور باید به سرعت در توسعه فناوری تسلیحات مافوق صوت به روسیه بپیوندد.
او به سی ان ان گفت: پیش از این، ما هیچ انگیزهای برای توسعه این فناوری و استفاده از آن در سیستمهای تسلیحاتی نداشتیم. نیازی هم نبود. اکنون نیاز فوری به رسیدن به روسیه را در این زمینه احساس میکنیم.
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