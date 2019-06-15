ظهور ناگهانی تبلیغات در نمایشگر موبایل های هواوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت هواوی پس از تحریمهای آمریکا با مشکلی جدید روبرو شده است. کاربران موبایلهای این شرکت چینی در شبکههای اجتماعی از تبلیغاتی گله میکنند که در لاک اسکرین های (lock screen) آنان ظاهر میشود.
کاربران هواوی با مشاهده تبلیغات یک آژانس مسافرتی (Booking.com) به عنوان تصویر اصلی هوم اسکرین (home screen) خود در تویئتر گله کردند.
به نظر میرسید این تصاویر به ویژگی Magazine Unlock موبایل اضافه شده است. هنگامیکه نمایشگر دستگاه فعال و قفل آن باز میشود، این ویژگی مجموعهای از تصاویر را به طور متوالی نمایش میدهد.
بسیاری از کاربران با انتشار تصاویری در تویئتر اعلام کردند عکسهای مختلفی از جمله لینک و لوگوی آژانس مسافرتی مذکور را در لاک اسکرین خود مشاهده کردهاند.
هرچند هواوی یا آژانس Booking.com درباره این مشکل هیچ اظهار نظری نکردند اما حساب کاربری رسمی تویئتر هواوی در آلمان به سوالاتی درباره این قابلیت پاسخ داد و از کاربران عذرخواهی کرد. همچنین در ادامه جزئیاتی درباره خاموش کردن این قابلیت را برای کاربران توضیح داد.
این در حالی است که هواوی مجبور شده عرضه نخستین موبایل تاشو خود (Mate X) را به تعویق بیندازد. این شرکت چینی تأیید کرده عرضه نخستین موبایل تاشو خود را به تعویق میاندازد تا آزمایشهای بیشتری روی دستگاه و نمایشگر انعطاف پذیر آن انجام دهد.
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