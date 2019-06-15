۵ درصد جمعیت ایلام از جامعه ایثارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح امروز شنبه در دیدار با معاون توسعه مدیریت بنیاد شهید کشور که برای مراسم تکریم ومعارفه مدیران کل بنیاد شهید استان به ایلام سفر کرده است، به فرهنگ ایثار و شهادت مردم استان اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۵ درصد جمعیت این استان از جامعه شهدا وایثارگران هستند.

وی در ادامه با اشاره به این مهم که درایلام خانواده داریم ۱۰ نفر از اعضای خانواده را در راه اهداف انقلاب اسلامی فدا کرده اند، تصریح کرد: قطعاً این روحیه شهادت طلبی وایثارگری امروز قدرت اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است واین عامل اصلی بازدارندگی وعدم دست درازی دشمنان است.

سلیمانی دشتکی درادامه ازخدمات ارزشمند رستمیان مدیرکل بنیاد شهید استان تقدیر وتشکر کرد وگ فت: امیداوریم که مدیرکل جدید آقای تولیده نیز درخدمت به خانواده های معظم شهدا وجانبازان و ایثارگران موفق باشند.

وی در پایان تاکید کرد: رفع مشکل اشتغال خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران در اولویت است.