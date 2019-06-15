به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسجدی، روز شنبه در نشست خبری هفته ملی بدون دخانیات که در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه وزارت ارشاد جزو ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات است، از عدم حضور وزیر ارشاد در جلسات ستاد از سال ۸۵ تا کنون، گلایه کرد و افزود: وزارت ارشاد مجوز تولید فیلم های سینمایی و سریال ها را صادر می کند. سال قبل، معاون سینمایی وزارت ارشاد، اعلام کرد که از سال ۹۷ مجوز تولید هیچگونه فرآورده سینمایی و تلویزیونی را نخواهیم داد که صحنه استعمال دخانیات داشته باشد. اما همچنان در فیلم های سینمایی و سریال های شبکه خانگی تبلیغ سیگار صورت می گیرد. صدا و سیمای ما نیز در مبارزه با دخانیات قوی عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه ایران عضو کنوانسیون جهانی کنترل و مبارزه با دخانیات است، اظهار کرد: از سال ٨۵ عضو معاهده و کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات هستیم که مانند معاهده انرژی هسته ای است و به صورت مداوم مسئولان جهانی پیروی از کنوانسیون را در ایران بررسی می کنند و امسال بدترین نمره مالیات به سیگار در دنیا را به ایران دادند و بر طبق این کنوانسیون، به اندازه ٧٠ درصد قیمت خرده فروشی هر پاکت سیگار، باید مالیات اخذ شود؛ در حالی که متاسفانه در این زمینه عملکرد خوبی نداریم.

مسجدی با بیان اینکه روزانه ٢٠ میلیارد تومان خرج سیگار می شود، گفت: سالی ١٠٠ هزار میلیارد تومان خرج سیگار می شود و بزرگ ترین خطر ابتلا به فشارخون بالا، مصرف دخانیات است و خطر سکته قلبی تا ٢ برابر با مصرف دخانیات افزایش پیدا می کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه ایران در تمام زمینه ها به جز سیگار تحریم است، گفت: در ۴٠ سال اخیر، همه نوع تحریم را تجربه کرده ایم و اما دخانیات تحریم نمی شود. هدف آنها، کشاندن جوانان به سمت اعتیاد است و این موضوع را با برنامه ریزی حساب شده دنبال می کنند.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با موضوع دخانیات، بیان کرد: برخی از دادستان ها از جمله دادستان قزوین و اصفهان و کردستان در این زمینه پای کار ایستاده اند، اما برخی نمایندگان مجلس استفساریه خارج شده قهوه خانه از شمول اماکن عمومی را امضا کردند. درحالیکه نمایندگان مجلس باید از قانونی که خودشان تصویب کرده اند، حمایت کنند و نقایص آن را برطرف کنند.

مسجدی افزود: با این بهانه که تعطیلی قهوه خانه ها منجر به زیرزمینی شدن فعالیت آنها می شود، با موضوع جمع آوری قلیان ها از قهوه خانه ها مخالفت می کنند، یعنی درحال حاضر، تخلفی رخ نمی دهد و به صورت زیرزمینی تخلفی صورت نمی گیرد؟

وی با بیان اینکه رسانه ها باید موضوع دخانیات را با جدیت پیگیری کنند، ادامه داد: وزارتخانه های علوم و بهداشت از مهرماه ٩٧، ابلاغیه دانشگاه بدون دخانیات را ابلاغ کرده اند. همچنین، وزارت بهداشت طرح بیمارستان بدون دخانیات را دنبال می کند و این موضوع را در اعتباربخشی بیمارستان ها در نظر می گیرد. در این طرح، تا ١٠٠ متری بیمارستان ها، سیگار عرضه نخواهد شد. چراکه در سال، بیش از ٢٢ میلیون نفر به بیمارستان ها می آیند و می توان از این ظرفیت برای مبارزه با دخانیات استفاده کرد.

مسجدی تصریح کرد: تمام مدارس ورامین تحت پوشش طرح پیشگیری از مصرف دخانیات (پاد) قرار گرفته اند و آموزش پیشگیری از دخانیات را از آموزش و سال های اول زندگی آغاز کرده ایم. به این سمت می رویم که ورامین اولین شهر بدون دخانیات معرفی شود. ٨٠ درصد مردم ورامین از این طرح حمایت کردند، اما آموزش پرورش در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ سیگار و توتون بیان کرد: دولت در پنج ردیف اول تخصیص ارز رسمی، واردات کاغذ سیگار و توتون را قرار داده است و این موضوع کار درستی نیست، مراجع عظام نیز نسبت به این موضوع انتقاد داشته و اذعان دارند که این اقدام، صحیح نیست.