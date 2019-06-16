بسیج جامعه پزشکی محلی برای هم افزایی و وحدت در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی کشور صبح امروز در محل همایش‌های رازی برگزار شد.

در این مراسم محمد رئیس زاده مسئول سابق بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: از تمامی اعضا بسیج پزشکی کشور، مسئولین کشوری، لشکری و تمام دستگاه ها تشکر می کنم.

وی افزود: مجموعه بسیج جامعه پزشکی بسیار پر ظرفیت است و متاسفانه ذهن ما از توانایی های این ارگان همیشه عقب تر بوده است. طی سال های اخیر نیز تلاش شده تا این ظرفیت ارتقا یابد و از آن در حوزه بهداشت و درمان استفاده شود.

رئیس زاده با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این نهاد طی سال های اخیر، عنوان کرد: در حوزه خدمت رسانی در جبهه مقاومت بیش از ۲۰۰ تیم درمانی را به مناطق جبهه های مقاومت اعزام کردیم. انجمن پزشکان مسلمان بدون مرز ایجاد و حدود ۶۰ تیم به خارج از کشور از جمله فلسطین اعزام شد.

وی ادامه داد: در داخل کشور نیز حدود ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار خدمات متعدد به هموطنان ارائه شد که فعالیت در مناطق محروم و برپایی بیمارستان های صحرایی از جمله مصادیق آن است.

وی افزود: خدمت رسانی در مناطق سیل زده و اربعین نیز از دیگر اقدامات انجام شده است. در بحث علمی نیز مواردی از جمله هیت های اندیشه ورز، اعطای جایزه شهید دکتر رهنمون، برگزاری کنگره های سلامت و راه اندازی پژوهشکده های مجازی از جمله امور انجام شده طی ۸ سال گذشته است. در حوزه فرهنگی نیز بالغ بر ۳۰ کتاب درباره پزشکان شهید منتشر شده است.

رئیس زاده عنوان کرد: بسیج جامعه پزشکی مرکزی برای هم افزایی و وحدت در حوزه بهداشت و درمان است و در عمل نیاز به مدیریت چالش ها دارد.

وی در پایان برای رئیس جدید بسیج جامعه پزشکی آرزو توفیق و موفقیت کرد.

در ابتدای این مراسم ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ضمن تشکر از زحمات محمد رئیس زاده مسئول سابق بسیج جامعه پزشکی کشور تشکر کرد.

وی افزود: با توجه به وضعیت کشور که نیاز به همدلی تمام دستگاه‌ها دارد، از تمامی افراد فعال در حوزه بهداشت و درمان تقاضای یاری می‌کنیم. با توجه به تورم اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، طبیعی است که مردم در این شرایط اغلب هزینه‌های خود را در روند عادی زندگی خلاصه کرده و میزان فراگیری آموزش‌ها و مراجعه به مراکز درمانی کاهش می‌یابد. در نتیجه بنده درخواست می‌کنم که در درجه اول به اقشار فقیر و متوسط در مراجعه به پزشک یا تهیه نسخه کمک شود. به طوری که در حال حاضر نیز ۲۵ الی ۳۰ درصد مراجعات مردم به داروخانه‌ها، بدون نسخه پزشک است.

حریرچی افزود: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رضایت مندی از نظام و حکومت به نظام سلامت بستگی دارد و به طور میانگین هر فرد سالانه ۱۰.۳ بار به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. طبیعی است که در شرایط کنونی، ایجاد رضایت در مردم بسیار کلیدی و اساسی است. زیرا بهترین مسیر افزایش رضایت اجتماعی، ارتقا حوزه سلامت است به همین منظور خاضعانه از حکومت، نظام، بسیج و دیگر دستگاه‌ها می‌خواهیم در این حوزه و برای رسیدگی به سلامت مردم اقدام کنند.