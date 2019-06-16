اجرای نمایش «نان» در تالار حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، نمایش «نان» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی نصیر ملکی‌جو از ۲۶ خرداد ساعت ۱۹:۱۵ در تالار حافظ اجرا می‌شود.

داستان این نمایش در مورد انسانهایی است که درگیر کسب درآمد هستند و ….

بازیگران این نمایش (به ترتیب حروف الفبا): آزاده احمد آبادی، سارا پهلوانی، هلیا خورشیدی، زهرا سلیمیان، مهسا شیخی، حسین مهدوی هستند.

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از مجری طرح: آزاده احمدآبادی، مدیر تولید: ایمان یزدی، مشاور پروژه: محمد قدس، دستیار کارگردان و برنامه ریز: زهرا سلیمیان، منشی صحنه: سماء اکبری، طراح صحنه و آکسسوار: نصیر ملکی جو، مشاور طراح صحنه و آکسسوار: نوید سیمبر، ساخت دکور: محمد طاهربخش، بنیامین کشاورز، سید علی اصغر اسلامی، ساخت آکسسوار: الناز عزتی، مینا رمضانی، نسیم یاقوتی، طراحی و ساخت ماسک: هادی عرب نرمی، طراح لباس: سمانه احمدی مطلق، دستیار صحنه و لباس: فاطمه صفیری، دوخت لباس: رکسانا دهری، سمیه خواسته، طراح موسیقی: فواد قمشه ای، طراح پوستر: کمال کچوئیان، ساخت تیزر: مصطفی قاهری، مدیر تبلیغات: مریم شریعتی، روابط عمومی و تبلیغات: گروه هنری پژواک عکاسان: ساره سرلک، مهسا عظیمی.

علاقه مندان جهت تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.