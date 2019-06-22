به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، پژمان آزادی از راه اندازی و توسعه مراکز رشد در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خبر داد و گفت: مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه در رشت راه اندازی شده و با بهره برداری از ساختمان جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در کرج، ساختمان فعلی پژوهشگاه به مرکز نوآوری تبدیل خواهد شد و شعب مرکز در پژوهشکدههای منطقهای تبریز و اصفهان هم راه اندازی خواهند شد.
قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به تشکیل و گسترش پژوهشکدههای منطقهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در استانهای گیلان، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی گفت: مأموریت این پژوهشگاه تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی کشور با غلبه بر چالشهایی چون تنشهای محیطی، هزینههای تولید، آلودگی محیط زیست و ارتقای کمیت و کیفیت محصولات است که پروژههای تحقیقاتی پژوهشگاه در راستای این مأموریتها تعریف میشوند.
وی با اشاره به راه اندازی واحد فناوری و تجاری سازی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی اظهار داشت: زیرساختهای فناوری از رصد فناوریهای روز تا امکان سنجی پروژهها و انتقال دانش فنی در این پژوهشگاه مهیا شده و در زمینه ارتباط با صنعت، بیش از ۵۰۰ شرکت فعال در حوزههای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی شناسایی شده اند. بحث نظارت بر طرحهای فناورانه نیز در دستور کار امسال ما قرار دارد.
آزادی با اعلام انعقاد ۴ قرارداد با بخش خصوصی در سال گذشته و مذاکرات در حال انجام برای انعقاد حداقل ۸ قرارداد دیگر در سال جاری، به تبیین بخشی از بروندادهای پیش بینی شده برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در افق ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: مصمم هستیم که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ مقاله Q۱ و ۴۰ لاین، ۴۰ محصول قابل تجاری، ۱۵ ثبت اختراع جهانی، ۴۷ دانش فنی، ۱۵ دستورالعمل ترویجی و ثبت بالغ بر ۲۰۰ گونه جدید میکروبی را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه همین حالا در زمینه مقالات باکیفیت از میزان پیش بینی شده برای ۱۴۰۰ پیشی گرفته ایم، به دستاوردهای حاصل از تجاری سازی برخی طرحهای شاخص پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پرداخت و گفت: براساس مطالعات اثربخشی، تنها یکی از پروژههای پژوهشگاه که طرح خودکفایی در تولید غده بذری عاری از ویروس ارقام سیب زمینی به روش کشت بافت است با عرضه به بخش خصوصی و تجاری سازی فقط تا سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۹ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در پی داشته است. در حال حاضر ۲۵ شرکت مستقیماً از دانش فنی تولید این غدههای بذری که از پژوهشگاه دریافت کرده اند منتفع شده اند.
آزادی تصریح کرد: طرح دیگر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که تکثیر انبوه پایههای سیب مالینگ مرتون است با صرف تنها ۸۸ میلیون تومان بودجه اجرا شده که تاکنون ۷۸ میلیارد تومان اثربخشی داشته است.
قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرحهای تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که خواهان زیادی در بخش خصوصی دارد طرح جامع کشاورزی هالوفیت مبنا (کشت گیاه شورپسند سالیکورنیا) است که با ۳ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده ولی ارزش اقتصادی آن در صورت اجرایی شدن در ۵۰۰ هکتار از اراضی کشور بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. البته پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۴ حداقل و هزار هکتار از اراضی به کشت سالیکورنیا اختصاص پیدا کند که ارزش طرح را چهار برابر میکند.
به گفته آزادی با بهره گیری از دستاوردهای این طرح میتوان اراضی نامساعد کشور را که امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد زیرکشت گیاهان شورپسند با کاربردهای مختلف برد که تاکنون اراضی وسیعی در جنوب کشور، حاشیه دریاچه ارومیه و گرگان زیر کشت این گیاه رفته است.
وی طرح تکثیر خرمای مجول به روش جنین زایی غیرجنسی، دستیابی به سیستم هاپلوئیدی موفق برای تولید لاینهای اینبرد دبل هاپلوئید والدینی بذور هیبرید در خیار، تولید و تأمین استوک ریزجلبک های مورد نیاز صنعت ابزی پروری از جمله واحدهای پرورش میگو، تولید شیر تخمیری فراسودمند پروبیوتیک و آنزیم بری جوانه گندم به روش پلاسمای سرد را از دیگر طرحهای تجاری سازی شده و واگذار شده به بخش خصوصی عنوان کرد.
به گفته قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، طرح سالم سازی پایهها و ارقام باغی نیز طی تفاهم نامهای چهارجانبه با مؤسسه باغبانی، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه ثبت و گواهی نهال و بذر در حال اجرا است.
