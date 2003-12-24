مراسم يادواره 113 شهيد دانشجوي استان مركزي برگزار مي شود

به گزارش گروه دفاع مقدس خبر گزاري مهردر اين مراسم كه ساعت 14 تا 17 روز دوشنبه هشتم دي برگزار مي شود دكتر قائمي نويسنده و استاد دانشگاه سخنراني خواهد كرد.

همچنين در اين مراسم گروه 50نفري موزيك نيروي مقاومت تهران و گروه سرود شهر اراك به اجراي برنامه خواهند پرداخت . از برنامه هاي ديگر يادواره شهداي دانشجوي استان مركزي ،غبارروبي مزار شهدا و برگزاري نمايشگاه خواهد بود.

در اين مراسم استاندار استان مركزي ،امام جمعه اراك و ساوه و ديگر مسئولين استان حضور خواهند داشت.



