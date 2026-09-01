ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به ضرورت همراهی با جامعه ذی نفعان و در نظر گرفتن شرایط ایشان، مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تصمیم به تمدید مهلت ثبت درخواست های مرتبط با بیمه تکمیلی درمان گرفته است.
طبق اعلام، به منظور پاسداشت حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از هرگونه تضییع حق برای متقاضیانی که موفق به ثبت درخواست خود در موعد مقرر نشدهاند، دسترسی به سامانه ثبت درخواستهای بیمهای در وبسایت رسمی صندوق، تا پایان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (در چارچوب سقف سهماه ابتدای قرارداد) برای عموم متقاضیان فعال گردیده است.
پیش از این زمان مقرر برای ثبت هرگونه درخواست بیمهای تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود.
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