گسترش پوشش ارتباطی ایرانسل در روستاهای آذربایجان شرقی

این پروژهها که به نمایندگی از سایر طرحهای ارتباطی ایرانسل در استان به بهرهبرداری رسیدهاند، با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی اجرا شدهاند.
در جریان این مراسم، گزارشی از روند توسعه پروژههای ارتباطی ایرانسل در استان آذربایجان شرقی توسط مدیر ارشد منطقه شمال غرب ایرانسل ارائه شد.
اتصال سه روستا به اینترنت پرسرعت ایرانسل
در این مراسم، پروژه ارتباطی ایرانسل در شهرستان اهر، بخش فندقلو، روستای یاورکندی، با اعتبار ۱۸۱ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
با راهاندازی این سایت، روستای یاورکندی با ۱۱۰ خانوار و ۳۴۱ نفر جمعیت، تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار گرفته و امکان استفاده از خدمات ارتباطی با کیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت را برای ساکنان این منطقه فراهم کرده است؛ اقدامی که به کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی کمک میکند.
پروژه ارتباطی دیگر ایرانسل در شهرستان هریس، بخش خواجه، روستای هیق، با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال اجرا و به بهرهبرداری رسید. سایت جدید ایرانسل، روستاهای هیق و هفدران را با ۸۰ خانوار و ۲۶۵ نفر جمعیت، تحت پوشش شبکه ارتباطی ایرانسل قرار میدهد و دسترسی ساکنان این مناطق به اینترنت پرسرعت و خدمات دیجیتال را فراهم میکند.
ایرانسل هماکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است. این میزان در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد رسیده و در بسیاری از شهرها و مناطق دیگر، نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
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