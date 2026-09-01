مومنی: قزوین نباید هزینه صنعتی بودن خود را با آلودگی بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی صبح سه‌شنبه در آیین تحویل ۱۴۰ دستگاه ماشین‌آلات و خودروهای سنگین به شهرداری‌های استان قزوین اظهار کرد: با وجود حوادث و سختی‌های یک سال گذشته، چرخه سازندگی، تولید و صنعت در کشور متوقف نشد و با قوت ادامه پیدا کرد.

وی افزود: مردم نیز در این مدت با حضور و حمایت خود نقش مهمی در حفظ قدرت و امنیت ملی کشور ایفا کردند و باید از همراهی آنان قدردانی کرد.

وزیر کشور با اشاره به عملکرد استان قزوین در اجرای پروژه‌های عمرانی ادامه داد: از بیش از ۶ هزار پروژه‌ای که در سراسر کشور افتتاح شده، یک هزار و ۳۵۷ پروژه مربوط به استان قزوین است که این استان را در جایگاه نخست کشور از نظر تعداد پروژه‌ها قرار داده است.

مومنی تصریح کرد: این آمار مربوط به پروژه‌های حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌هاست و مجموع پروژه‌های افتتاح‌شده در استان قزوین بیش از این میزان است.

وی در ادامه با اشاره به تحویل بیش از ۱۴۰ دستگاه ماشین‌آلات و خودروهای سنگین به شهرداری‌های استان گفت: این تجهیزات با مشارکت ملی و از محل منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأمین شده و هدف از آن تقویت ناوگان مدیریت شهری و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم است.

وزیر کشور با بیان اینکه مردم بیشترین ارتباط و مراجعه را با مجموعه مدیریت شهری دارند، خاطرنشان کرد: باید به حوزه مدیریت شهری و دهیاری‌ها توجه ویژه‌ای شود تا خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

قزوین نباید هزینه صنعتی بودن خود را با آلودگی بپردازد

مومنی با اشاره به جایگاه صنعتی قزوین گفت: این استان در اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و در تولید بسیاری از محصولات، جایگاه‌های برتر کشور را در اختیار دارد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه قزوین در جریان حملات و بمباران دشمن نیز آسیب دید، چرخه تولید در این استان متوقف نشد و با همراهی دستگاه‌های مختلف، تولید برای تأمین نیازهای کشور ادامه یافت.

وزیر کشور تأکید کرد: در کنار توسعه صنعتی، حفظ سلامت مردم و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد و مدیران استان باید کاهش آلایندگی و آلودگی هوا را به صورت جدی دنبال کنند.

تأکید مومنی بر توسعه تجارت قزوین با کشورهای منطقه

وی با اشاره به اقدامات استان در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای اظهار کرد: قزوین در دو سال گذشته توجه ویژه‌ای به توسعه ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه داشته و در این زمینه تعاملات و تجارت خوبی شکل گرفته است.

مومنی افزود: نباید نگاه اقتصادی کشور تنها به محیط پیرامونی محدود شود، چراکه ظرفیت‌های قابل توجهی در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد که می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری، اقتصادی و صنعتی منجر شود.

سهم قزوین از گردشگری متناسب با ظرفیت‌های تاریخی آن نیست

وزیر کشور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قزوین گفت: سهم این استان از گردشگری داخلی و خارجی متناسب با قدمت تاریخی، آثار، بناها و مفاخری که در آن وجود دارد، نیست و باید برای ارتقای جایگاه گردشگری قزوین تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی ثبت جهانی الموت را فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های استان دانست و گفت: وقتی یک اثر ثبت جهانی می‌شود، دیگر تنها متعلق به یک شهر، استان یا کشور نیست و به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته می‌شود.

مومنی افزود: تقارن روز قزوین، ثبت جهانی الموت، هفته دولت و اجرای برنامه «ایران جان» فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم کرده است، اما نباید به این مناسبت‌ها محدود شد و لازم است برنامه‌ای مستمر برای ارتقای جایگاه گردشگری قزوین دنبال شود.

وی در پایان گفت: موضوع ظرفیت‌های گردشگری قزوین در جلسه شورای اداری استان به صورت مفصل بررسی و نتایج آن در هیئت دولت و به رئیس‌جمهور و اعضای دولت ارائه خواهد شد.