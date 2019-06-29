۳۰ هکتار از اراضی بیدهند نطنز طعمه حریق شد/اطفای آتش

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر روز گذشته (جمعه) ۳۰ هکتار از اراضی تحت پوشش حفاظت محیط زیست در منطقه بیدهند شهرستان نظنز دچار حریق شد که با تلاش تیم‌های امدادی نیروهای محلی و یگان محافظت منابع طبیعی اطفا شد.

وی با اشاره به بارش‌های بهاری و رویش گیاهان در بیش از دو میلیون هکتار از مراتع استان اصفهان افزود: گرمای هوا شرایط برای وقوع حریق در مراتع را مستعد می‌کند و بر این اساس لازم است که گردشگران و ساکنان مناطق ضمن مراقبت از این منابع با ارزش زیست محیطی از روشن نمودن آتش در پوشش گیاهی مراتع، جنگل‌های طبیعی، دست کاشت و باغات و مزارع خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه سال گذشته در اثر حریق ۱۷۳ هکتار از مراتع استان اصفهان طعمه حریق شد، تصریح کرد: ایجاد پایگاه‌های اطفای حریق، تقویت تیم‌های گشت و حفاظت از مراتع، تشکیل تیم‌های محلی مراقبت و ارائه آموزش‌های لازم در حفظ ذخایر گیاهی مراتع از اقداماتی است که در راستای پیشگیری از حریق توسط منابع طبیعی و دستگاه‌های ذی‌ربط استان اجرا شده است.